شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد ضخم يكشف تفاصيل هاتف آيفون القابل للطى من آبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف المحلل الشهيرمينج تشي كو، تسريبًا ضخمًا حول أول هاتف آيفون قابل للطي من شركة آبل، فلم تصبح الهواتف القابلة للطي شائعة بعد، ويبدو أن السوق بحاجة إلى انضمام Apple إلى اللعبة.

وانتشرت الكثير من الشائعات على الإنترنت مؤخرًا حول أول هاتف iPhone قابل للطي من Apple، وتتضمن منشور Ming-Chi Kuo الكثير من المعلومات المثيرة حول هاتف iPhone القابل للطي القادم ، مما يؤكد بعض الشائعات السابقة ويقدم لنا معلومات جديدة.

ومن المرجح أن يكون هاتف iPhone القابل للطي جهازًا باهظ الثمن، وكما كان متوقعًا إلى حد ما فقد لا يكون هذا جهاز iPhone رخيصًا، بل على العكس تمامًا ، يزعم المحلل أن أول جهاز iPhone قابل للطي قد يتجاوز سعره 2000 دولار و2500 دولار، مما يجعله أغلى بكثير من أنواع هواتف لشركات أخرى فى الاسواق ، ويتوقع كو أن يولد هذا الجهاز الباهظ الثمن الكثير من الطلب من قاعدة المعجبين المخلصين لشركة Apple، على الرغم من سعره الباهظ أي إذا كان الجهاز "يلبي التوقعات"، كما يقول كو.

ويزعم كو أيضًا أن هذا الآيفون القابل للطي قد يكون "آيفونًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي" ، لم يصل ذكاء أبل بعد إلى ما وعد به في البداية، ولكن وفقًا لكو، فقد يتم تعزيزه بجهاز أبل القابل للطي.

ويزعم أنه يمكننا توقع وظائف متعددة الوسائط والتكامل بين التطبيقات ، كما يقترح أن الشاشات الأكبر حجمًا تعزز تجارب الذكاء الاصطناعي، ويعطي مثالاً للدردشة مع الذكاء الاصطناعي حول خطط السفر أثناء تصور خريطة كاملة في نفس الوقت.

Touch ID

وفقًا لمنشور كو، قد تكون ميزة Touch ID هي طريقة المصادقة على هذا الهاتف القابل للطي، حيث قد لا تكون ميزة Face ID مناسبة بسبب السُمك والقيود المفروضة على المساحة الداخلية مع التصميم ، ولكن قد تكون ميزة Touch ID موجودة كزر جانبي، وليس بتصميم قديم يشبه iPhone SE .

كما أكد كو أن أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون له تصميم على شكل كتاب ، ويؤكد التقديرات السابقة لشاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة ( بدون ثنية تمامًا ) وشاشة خارجية تقريبية مقاس 5.5 بوصة.

وبحسب ما ورد، قد يتميز iPhone الجديد بإعداد كاميرا مزدوجة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة متوفرة في كل من الحالتين المطوية وغير المطوية.

وقد يكون أيضًا هاتفا نحيفًا، وفقًا لكو ، ويدعي المحلل أن iPhone Fold (أو أيًا كان اسمه في النهاية) سيبلغ سمكه 9-9.5 مم فقط عند طيه و4.5-4.8 مم عند فتحه.

ويقال أيضًا أن iPhone سيحتوي على مفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم، مما يجعله متينًا وجميلًا أيضًا ، وفي الوقت نفسه سيكون الغلاف مصنوعًا من التيتانيوم لخفة الوزن والمتانة.

ويقول كو أيضًا أن هاتف iPhone القابل للطي سيحتوي على نفس خلايا البطارية عالية الكثافة مثل iPhone 17 Air (هاتف iPhone فائق النحافة الذي يُشاع أنه سيحل محل طراز Plus في سلسلة iPhone 17 القادمة ).

آيفون القابل للطي سيبدأ تطويره قريبًا

ويشارك المحلل أيضًا التوقعات بشأن جدول تطوير iPhone القابل للطي ، مشيرًا إلى أن المواصفات النهائية يجب أن يتم تحديدها في الربع الثاني من هذا العام ، ومن المتوقع بعد ذلك أن يبدأ iPhone Fold رسميًا كمشروع في الربع الثالث من العام، مع القول إن الإنتاج الضخم سيبدأ في الربع الرابع من عام 2026، وقد تضطر إلى الانتظار حتى أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.

وفقًا لكو، قد يبدأ إنتاج iPhone القابل للطي من الجيل الثاني بكميات كبيرة في النصف الثاني من عام 2027، لذلك يبدو أن Apple قد تستهدف دورة تحديث سنوية ، وتعتبر هذة الأخبار جيدة لمحبي Apple الذين كانوا يحجمون عن الترقية بسبب هذا الهاتف القابل للطي .

ويتوقع المحلل شحنات تبلغ حوالي 3-5 ملايين وحدة لعام 2026، لكن تعقيد الآيفون قد يحد من الإنتاج على نطاق واسع حتى عام 2027 ، قد يشير هذا إلى أنه قد يتم إطلاقه بشكل حصري إلى حد ما، تمامًا مثل منتج Apple المبتكر الآخر، Apple Vision Pro 20 مليون وحدة.