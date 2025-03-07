شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا الذكاء الاصطناعى أندرو بارتو وريتشارد سوتون يفوزان بجائزة تورينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل العالمان أندرو بارتو وريتشارد سوتون، الرائدان في مجال الذكاء الاصطناعي، على جائزة تورينج المرموقة لهذا العام، والتي تُعرف غالبًا بـ”جائزة نوبل للحوسبة”، وذلك تقديرًا لعملهما الرائد في التعلم التعزيزي.

تُمنح هذه الجائزة من قبل جمعية آلات الحوسبة (ACM) وتأتي مع مكافأة مالية قدرها مليون دولار.

والتعلم التعزيزي هو تقنية في مجال تعلم الآلة تمكّن الأنظمة من التعلم واتخاذ القرارات من خلال التجربة والخطأ، وهو النهج الذي اعتمد عليه بارتو وسوتون في أبحاثهما منذ أواخر السبعينيات.

وكانت هذه التقنية أساسية في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل نظام AlphaGo من جوجل، الذي هزم أبطال البشر في لعبة الـGo، وتُستخدم أيضًا في نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT.

بالرغم من التأثير الإيجابي لعملهما، أعرب بارتو وسوتون عن قلقهما المتزايد بشأن الإطلاق السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي دون اتخاذ تدابير أمان كافية.

في مقابلة مع صحيفة Financial Times، شبّه بارتو هذا النهج بـ”بناء جسر واختباره من خلال استخدام الناس له”، مشيرًا إلى أن إطلاق البرمجيات لملايين الأشخاص دون ضمانات أمان ليس ممارسة هندسية جيدة.

وتحذيراتهما تتماشى مع مخاوف أعرب عنها خبراء آخرون في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل جيفري هينتون، المعروف بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي”، الذي حذّر أيضًا من المخاطر المحتملة للتطوير غير المنضبط للذكاء الاصطناعي.

في عام 2023، أصدر كبار الباحثين والمديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بيانًا مشتركًا يؤكد أن التخفيف من مخاطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية.

شركة OpenAI، التي تُعتبر من اللاعبين الرئيسيين في سباق الذكاء الاصطناعي، واجهت انتقادات لتركيزها على التقدم التجاري على حساب اعتبارات السلامة.

في عام 2023، أقال مجلس إدارة OpenAI ألتمان مؤقتًا، جزئيًا بسبب مخاوف من تسريع طرح منتجات الذكاء الاصطناعي دون فهم كامل لتداعياتها.

وعلى الرغم من تعهد OpenAI بتحسين بروتوكولات السلامة الخاصة بها، إلا أن تحولها إلى نموذج ربحي في ديسمبر أثار مزيدًا من القلق بشأن التزامها طويل الأمد بتطوير ذكاء اصطناعي أخلاقي.



