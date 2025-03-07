شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف عن جهاز Mac Studio الجديد بمعالج M3 Ultra.. أقوى شريحة فى سلسلة M والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن جهاز Mac Studio الجديد، والذي يأتي بخيارين من المعالجات: M4 Max وM3 Ultra، حيث يُعد الأخير أقوى شريحة صممتها آبل في سلسلة معالجات M حتى الآن.

يوفر الجهاز تحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنةً بالجيل السابق M2 Ultra، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قوة معالجة فائقة.

مواصفات معالج M3 Ultra

يعتمد معالج M3 Ultra على بنية UltraFusion الخاصة بآبل، والتي تقوم بدمج شريحتي M3 Max باستخدام أكثر من 10,000 وصلة داخلية عالية السرعة، مما يجعله يعمل كوحدة معالجة واحدة متكاملة. يوفر هذا التصميم كفاءة طاقة عالية إلى جانب أداء فائق.

وفقًا لآبل، يحتوي M3 Ultra على 184 مليار ترانزستور، ووحدة معالجة مركزية (CPU) بـ 32 نواة، ووحدة معالجة رسومات (GPU) بـ 80 نواة. يتكون المعالج المركزي من 24 نواة أداء و8 أنوية كفاءة، مما يحقق زيادة في الأداء تصل إلى 1.5 مرة مقارنة بمعالج M2 Ultra، بينما يقدم أداءً مضاعفًا في معالجة الرسومات.

كما يحتوي المعالج على وحدة ذكاء اصطناعي (Neural Engine) مكونة من 32 نواة لتعزيز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعله مثاليًا لمهام مثل تحرير الفيديو، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وتطوير البرمجيات.

دعم Thunderbolt 5 وشاشات متعددة

يتميز M3 Ultra بدعم تقنية Thunderbolt 5 التي ترفع سرعة نقل البيانات إلى 120 جيجابت في الثانية، مما يُحسّن كفاءة العمل على التطبيقات الاحترافية.

كما يمتلك الجهاز القدرة على تشغيل ما يصل إلى 8 شاشات Pro Display XDR في وقت واحد، مما يعادل أكثر من 160 مليون بكسل، ما يجعله مثالياً للمحترفين الذين يعتمدون على بيئات عمل متعددة الشاشات.

السعر والتوافر في الأسواق

أعلنت آبل عن توفر جهازي Mac Studio بمعالج M4 Max ومعالج M3 Ultra للطلب المسبق، مع بدء البيع الفعلي في 12 مارس في الهند.



• Mac Studio بمعالج M4 Max يبدأ بسعر 2,578.80 دولار، ويأتي بمعالج مركزي 14 أو 16 نواة، مع وحدة معالجة رسومات 32 إلى 40 نواة، وذاكرة 36 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت، مع قرص تخزين 512 جيجابايت SSD قابل للترقية حتى 8 تيرابايت.



• Mac Studio بمعالج M3 Ultra يبدأ بسعر 5,158.80 دولار، ويأتي بمعالج مركزي 28 أو 32 نواة، مع وحدة معالجة رسومات 60 إلى 80 نواة، وذاكرة 96 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت، مع قرص تخزين 1 تيرابايت SSD قابل للترقية حتى 16 تيرابايت.

منافذ الاتصال والاتصال السريع

يحتوي الجهاز على مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك USB-C، USB-A، منفذ إيثرنت، وقارئ بطاقة SD. بينما يدعم إصدار M4 Max تقنية Thunderbolt 5 في أربعة منافذ فقط، يدعم إصدار M3 Ultra التقنية عبر جميع المنافذ الستة USB-C.



معالج M3 Ultra يمثل قفزة نوعية في عالم الحوسبة الاحترافية، مما يجعل Mac Studio الجديد من أقوى الأجهزة في فئته، بفضل الأداء الفائق، ودعم التقنيات المتقدمة، والقدرة على تشغيل عدة شاشات بجودة عالية.