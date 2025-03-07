شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دعوى إيلون ماسك بشأن منع تحول OpenAI إلى كيان ربحى والان مع تفاصيل الخبر

رفضت محكمة أمريكية طلب الملياردير التقني إيلون ماسك لإصدار أمر قضائي أولي لمنع شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، من التحول إلى كيان ربحي، وذكرت القاضي يفون جونزاليس روجرز، من محكمة مقاطعة كاليفورنيا فى أوكلاند، أن ماسك لم يستوف "المتطلبات الصارمة" اللازمة للحصول على أمر قضائى أولى لوقف عملية التحول.

ورغم ذلك، أشارت القاضية إلى أنها مستعدة لتسريع المحاكمة في هذه القضية لاحقًا هذا العام.

قال المحامي مارك توبيروف، الذي يمثل ماسك، إنهم راضون عن قرار القاضية بتقديم محاكمة سريعة للقضية، خاصة وأنها وصفت المسألة بأنها "عاجلة" وتصب في المصلحة العامة.

وأضاف: "نتطلع إلى أن تؤكد هيئة المحلفين أن الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان قبل تبرعات ماسك الخيرية مع علمه التام بأنها مخصصة لخدمة الصالح العام وليس لتحقيق مكاسب شخصية."

فى المقابل، رحبت "أوبن إيه أي" بقرار المحكمة، مؤكدة أنها بحاجة إلى التحول إلى كيان ربحي من أجل تأمين رأس المال اللازم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

ورفع ماسك دعوى قضائية ضد "أوبن إيه أي" وسام ألتمان العام الماضي، زاعمًا أن مؤسسي الشركة طلبوا منه تمويل كيان غير ربحي يهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، لكنه تحول إلى شركة تركز على تحقيق الأرباح، لاحقًا وسع ماسك دعواه لتشمل ادعاءات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية، وفي ديسمبر الماضي، طلب من المحكمة منع OpenAI من استكمال تحولها إلى كيان ربحى.

يذكر أن ماسك شارك في تأسيس "أوبن إيه أي" مع ألتمان عام 2015، لكنه غادرها قبل أن تحقق نجاحًا كبيرًا، ثم أطلق شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي xAI فى عام 2023.