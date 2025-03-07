شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز حماية هواتف بكسل من عمليات الاحتيال بميزة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل ميزة جديدة في تحديث Pixel Drop لشهر مارس لمكافحة عمليات الاحتيال التي يستخدمها المحتالون عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، تعتمد ميزة اكتشاف الاحتيال Scam Detection على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط المستخدمة من قبل المحتالين وتنبيه المستخدمين عند الاشتباه في أي مكالمة أو رسالة.

تعتمد الميزة على نموذج Gemini Nano متعدد الوسائط، والذي يعمل على تحليل المكالمات والرسائل النصية في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في الجهاز، وتتكامل هذه التقنية مع تطبيق الهاتف والرسائل من جوجل لتحديد أنماط الاحتيال التي قد تبدو غير ضارة في البداية، لكنها قد تشكل خطرًا لاحقًا.

عند تلقي مكالمة مشبوهة، يظهر تحذير على شاشة الهاتف يشير إلى أن المكالمة "يُرجّح أنها احتيالية"، ما يتيح للمستخدم إنهاء المكالمة أو وضع علامة على الاتصال باعتباره "غير احتيالي"، وبالمثل إذا تم رصد رسالة نصية احتيالية، يظهر تنبيه داخل المحادثة ينبه المستخدم إلى "اكتشاف نشاط مريب"، مع إمكانية الإبلاغ عن المرسل وحظره أو تحديد أن الرسالة ليست احتيالية.

وقالت عائشة شريف، مديرة منتج هواتف بيكسل في جوجل:"ستتلقى تحذيرًا في الوقت الفعلي، ما يتيح لك حظر المحادثة والإبلاغ عنها بسهولة."

مزايا أخرى فى تحديث مارس لهواتف بيكسل



إلى جانب ميزة اكتشاف الاحتيال، قدمت جوجل تحسينات إضافية فى تحديث مارس، تشمل:

ترقية Gemini Live

باستخدام إصدار 2.0 Flash، أصبح أكثر قدرة على فهم المحادثات متعددة اللغات، مع دعم لأكثر من 45 لغة دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات يدويًا، كما أصبح متاحًا لهواتف Pixel 6 وما بعدها، بما في ذلك Pixel Fold، مع خطط مستقبلية لإضافة دعم الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة.

تحسين تنظيم لقطات الشاشة

حيث يقترح تطبيق Pixel Screenshots تلقائيًا إضافة لقطات الشاشة إلى مجموعات محددة، كما يدعم الآن الملفات الشخصية للعمل، مما يساعد في تصنيف الإيصالات الخاصة بالعشاء مع العملاء، وتقديم التقارير المالية، وغيرها.

تحسينات على Pixel Studio

دعم قدرات جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مع توسيع نطاق ميزة "SOS عبر الأقمار الصناعية" لتشمل مناطق جديدة مثل هاواي، ألاسكا، أوروبا، وكندا.

يأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل لتعزيز أمان وذكاء هواتف بيكسل، وجعلها أكثر قدرة على حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال الرقمية.