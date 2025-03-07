شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع ميزة "ملخصات الذكاء الاصطناعى" لتجربة أفضل فى البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل اليوم عن توسيع ميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي” (AI Overviews) وتزويدها بمحرك Gemini 2.0 فى الولايات المتحدة، مما يعزز قدرة البحث على التعامل مع الاستفسارات المعقدة مثل البرمجة والرياضيات المتقدمة والاستعلامات متعددة الوسائط.

كما أطلقت الشركة ميزة تجريبية جديدة تُعرف باسم "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) في محرك البحث.

تحسينات على “ملخصات الذكاء الاصطناعي”

تشير جوجل إلى أن أكثر من مليار شخص يستخدمون ميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي”، والتي أصبحت الآن متاحة أيضًا للمراهقين والأشخاص الذين لا يسجلون الدخول إلى حساباتهم في جوجل، وهذه التوسعة تجعل هذه الميزة أكثر انتشارًا، بغض النظر عن رغبة المستخدمين في تفعيلها أو لا.

إطلاق "وضع الذكاء الاصطناعى" فى محرك البحث

أطلقت جوجل ميزة جديدة تحت اسم "وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode) كتجربة ضمن Search Labs، والتي يمكن للمستخدمين الاشتراك فيها يدويًا. يوفر هذا الوضع ميزات أكثر تطورًا في التفكير والاستدلال، مما يسمح بطرح أسئلة أكثر تعقيدًا، مع إمكانية المتابعة بسلاسة عبر استفسارات إضافية وروابط لمصادر موثوقة.

إمكانيات موسعة بمحرك Gemini 2.0

يعتمد "وضع الذكاء الاصطناعي" على إصدار مخصص من محرك الذكاء الاصطناعي Gemini 2.0، مما يجعله أكثر فاعلية في معالجة الأسئلة المعقدة التي تتطلب تحليلًا متقدمًا ومقارنات متعددة. كما يوفر إمكانية الوصول إلى مصادر ويب محدثة في الوقت الفعلي، مثل “رسم المعرفة” (Knowledge Graph)، إلى جانب بيانات تسوق ضخمة.

مرحلة الاختبار الأولية لمشتركى Google One AI Premium

تخطط جوجل لطرح "وضع الذكاء الاصطناعى" في البداية لمشتركي Google One AI Premium، قبل توسيعه ليشمل عددًا أكبر من المستخدمين فى المستقبل. كما تعد الشركة بإضافة المزيد من الميزات، مثل الإجابات المدعومة بالصور والفيديو، وتحسين تنسيق المحتوى، وطرق جديدة للوصول إلى المعلومات المفيدة.

تحذيرات بشأن الحياد والأمان

تقر جوجل بأن بعض الاستجابات قد تعكس آراءً أو تحيزات غير مقصودة، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين ذلك خلال المراحل القادمة من الاختبار. ومن المتوقع أن تستمر الشركة فى تطوير ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.