شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تخطط لفرض رسوم تصل إلى 20000 دولار شهريًا على "وكلاء" الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة OpenAI لتحصيل ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريًا مقابل "وكلاء" متخصصين في الذكاء الاصطناعي، حيث تعتزم إطلاق العديد من منتجات "الوكيل" المصممة لتطبيقات مختلفة، بما فى ذلك فرز وتصنيف عملاء المبيعات المحتملين وهندسة البرمجيات، وذلك وفقًا لموقع The Information.

ويشير التقرير إلى أن وكيل OpenAI الأكثر تكلفة، والذي يبلغ سعره 20000 دولار شهريًا، سيهدف إلى دعم "الأبحاث على مستوى الدكتوراه"، لكن ليس من الواضح متى قد يتم إطلاق هذه الأدوات الوكيلة أو العملاء الذين سيكونون مؤهلين لشرائها.

فى الوقت نفسه تشير المعلومات إلى أن SoftBank، أحد المستثمرين فى OpenAI، التزم بإنفاق 3 مليارات دولار على منتجات وكيل OpenAI هذا العام وحده.

جاء ذلك وسط الخسائر التي تكبدتها OpenAI، بعدما خسرت ما يقرب من 5 مليارات دولار العام الماضي بعد دفعت تكاليف تتعلق بتشغيل خدماتها ونفقات أخرى.