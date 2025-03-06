تكنولوجيا: Intel تتبنى استراتيجية طويلة الأمد مع TSMC بعد مشكلات تصنيع 18A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Intel تتجه نحو تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع TSMC كجزء من استراتيجية جديدة، وفقًا لما أُعلن في تقرير الأرباح الأخيرة للشركة، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن أداء مخيب لعملية التصنيع 18A الخاصة بـ Intel Foundry، حيث كشفت مصادر أن الشركة قد تخلت عن خططها السابقة لتقليص الاعتماد على الشركات الخارجية لصناعة الرقائق، مفضلةً الاستمرار في التعاون مع TSMC لتصنيع حوالي 30% من رقائقها. أشار جون بيتزر، ممثل Intel ، إلى أن “الاحتفاظ بجزء من الرقائق مع TSMC مفيد دائمًا، فهم موردون ممتازون، وهذا يخلق منافسة صحية بينهم وبين Intel Foundry.”

يعود هذا التحول جزئيًا إلى العوائد المنخفضة لعملية 18A، حيث أفادت تقارير سابقة من المحلل مينغ تشي كو أن إنتاج معالجات Panther Lake المحمولة تأخر بسبب هذه المشكلات، مما قد يؤخر شحن أجهزة الحواسيب المحمولة إلى عام 2026 بدلاً من الربع الأخير من 2025، مما يؤثر سلبًا على إيرادات الشركة في النصف الثاني من 2025. لم يُحدد المصدر سعرًا محددًا للرقائق المصنعة عبر TSMC، لكن الاستراتيجية تشير إلى تركيز Intel على تقليل المخاطر وضمان الاستقرار في سلسلة التوريد، خاصة مع الضغوط التنافسية من TSMC التي تتقدم بعملية 2 نانومتر (N2) المقرر إنتاجها بكميات كبيرة في أواخر 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التكهنات حول مستقبل Intel Foundry، حيث كانت الشركة تسعى لاستعادة ريادتها في تصنيع الرقائق عبر عمليات مثل 18A، لكن التحديات التقنية دفعتها لإعادة تقييم خططها. يعكس هذا التعاون الممتد مع TSMC، الذي بدأ فعليًا مع تصنيع أجزاء من معالجات Meteor Lake، رؤية Intel للحفاظ على مرونة الإنتاج بينما تعمل على تحسين عملياتها الداخلية. لم يتم الكشف عن تكاليف محددة لهذا التعاون في التقرير، لكن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية في مواجهة منافسين مثل AMD وTSMC.

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