تكنولوجيا: MegaBook S14 أخف حاسوب محمول بشاشة OLED بقياس 14 بوصة من Tecno في #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Tecno عن حاسوبها المحمول الجديد MegaBook S14 خلال معرض MWC 2025. يُروج للجهاز باعتباره أخف حاسوب محمول مزود بشاشة OLED بقياس 14 بوصة في العالم، حيث يبلغ وزنه 899 غرامًا فقط (حوالي 1.98 رطل)، بفضل هيكله المصنوع من سبائك المغنيسيوم. يجمع MegaBook S14 بين التصميم فائق الخفة والأداء القوي، مع شاشة OLED بدقة 2.8K (2800 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية غامرة وسلسة.

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon X Elite من Qualcomm، وهو منصة حوسبة متطورة تتضمن معالج Oryon بـ 12 نواة بتقنية 4 نانومتر، مع وحدة معالجة عصبية (NPU) عالية الأداء تدعم مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة تصل إلى 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS). يمكن تهيئة MegaBook S14 بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X وتخزين SSD يصل إلى 2 تيرابايت عبر PCIe 4.0، مما يجعله مناسبًا للمحترفين والمبدعين واللاعبين على حد سواء. يعمل الجهاز بنظام Windows 11، ويتميز ببطارية سعة 50 واط ساعة توفر ما يصل إلى 16 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، مع شاحن بقوة 65 واط.

تشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت استريو مزدوجة بقوة 2 واط مع تقنية DTS:X Ultra لتجربة صوتية محسّنة، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، ودعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.4، إلى جانب لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل. يقدم MegaBook S14 أيضًا ميزات ذكاء اصطناعي متكاملة عبر تقنية Tecno AI، مثل معرض الصور الذكي (AI Gallery) الذي يتيح تنظيم الصور والبحث الصوتي دون اتصال بالإنترنت، ومساعد Ella AI لإدارة المهام، وأدوات لإنشاء العروض التقديمية والرسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت Tecno عن وحدة رسوميات خارجية (External Graphics Dock) مزودة بكرت شاشة Nvidia غير محدد الطراز، تهدف إلى تعزيز الأداء في الألعاب وإنتاج المحتوى الإبداعي. لكن الوحدة ستكون متوافقة فقط مع الإصدار القادم من MegaBook S14 المزود بمعالجات Intel Arrow Lake، وليس النسخة الحالية التي تعمل بـ Snapdragon. لم تكشف Tecno عن سعر MegaBook S14 أو موعد توفره في الأسواق بعد، لكن يُتوقع أن يكون خيارًا تنافسيًا في فئة الحواسيب المحمولة خفيفة الوزن عالية الأداء.

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