تكنولوجيا: اختبار RTX 5070 يكشف أداء محدود رغم ادعاءات Nvidia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 5070 بضمن قائمة تصنيف G3D Mark الخاصة بـ PassMark لكروت الشاشة عالية الأداء، حيث احتل مكانًا متواضعًا فوق RTX 4070 وقريبًا من مستوى RTX 4090. لكن المفاجأة أن الـ RTX 4090 المقارن بها هو الإصدار المخصص للحواسيب المحمولة، وليس النسخة المكتبية الأقوى بكثير، مما يجعل المقارنة مع كرت Blackwell الجديد غير دقيقة بالكامل.

وفقًا للتقرير، سجلت ثلاث عينات من كرت RTX 5070 متوسط درجة 27,105 في اختبار G3D Mark، الذي يشمل اختبارات DirectX من 9 إلى 12 واختبار حوسبة GPU. هذا الأداء يضعه تحت مستوى RTX 4090 المحمول مباشرةً في التصنيف العام، لكن النسخة المكتبية من RTX 4090 تتفوق بنسبة 41.4% من حيث الأداء المتوسط. يُشار إلى أن مشكلات سابقة في توافق كروت Blackwell مع PassMark بسبب إزالة دعم إطار العمل 32 بت قد أثرت على النتائج، رغم صدور تحديث برمجي لمعالجة هذه المشكلة، مما يترك تساؤلات حول ما إذا كانت العينات قد استفادت من التحديث أم لا.

عند الإعلان عن RTX 5070، ادعى Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، أن الكرت سيوفر “أداء RTX 4090 بسعر 549 دولارًا أمريكيًا فقط”، وهو تصريح أثار جدلاً واسعًا. لكن الاختبارات أظهرت أن هذا الأداء ممكن فقط في سيناريوهات محددة باستخدام تقنية Multi Frame Generation (MFG) بمستوى x4، حيث سجل الكرت 87 إطارًا في الثانية في لعبة Star Wars Outlaws (على دقة 4K بإعدادات Ultra مع تتبع الأشعة)، مقارنةً بحوالي 90 إطارًا في الثانية لـ RTX 4090 مع تقنية التوليد العادي للإطارات. هذا يعني أن الادعاء يعتمد على ظروف مثالية وليس الأداء العام.

في الواقع، تكافح RTX 5070 للتفوق على كروت الجيل السابق مثل RTX 4070 وRTX 4070 Ti في اختبارات PassMark، رغم أن اختبارات أخرى أظهرت أداءً أفضل قليلاً من RTX 4070 Ti. يبقى السؤال حول مدى صحة تصريح Nvidia حول “أداء RTX 4090” بالنسبة لفهم المستهلك العادي، خاصة مع وجود منافسة قوية من AMD عبر كروت Radeon RX 9070 وRX 9070 XT، التي تقدم أسعارًا معقولة وتوفرًا جيدًا في السوق.

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