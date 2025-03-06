شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف تبويب "الأشخاص" إلى ميزة "العثور على جهازى" فى Pixel Drop مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى تطبيق Find My Device كجزء من تحديث Pixel Drop لشهر مارس 2025 لأجهزة Pixel ، يدمج هذا التحديث علامة تبويب People فى التطبيق ويخلق مكانًا واحدًا للتحكم فى مشاركة الموقع الجغرافى للعائلة والأصدقاء والأجهزة والممتلكات الأخرى.

واجهة مبسطة مع علامتى تبويب رئيسيتين

يحتوي تطبيق Find My Device الجديد الآن على علامتي تبويب في أسفل الشاشة: الأشخاص والأجهزة ، لا تزال علامة التبويب Devices تعرض جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android وWear OS والأجهزة الأخرى المرتبطة بـ Google والمرتبطة بحسابك.

تتعلق علامة التبويب "الأشخاص" بمشاركة الموقع مع جهات الاتصال الشخصية لديك ، وتتكون هذه العلامة التبويبية من جزأين: الأول هو "أنت تشارك الموقع مع"، والثاني هو "المشاركة معك"، كما يوجد رمز زائد في الأعلى يساعدك على تحديد جهات الاتصال مباشرة من دفتر جهات الاتصال بالهاتف.

وهذا يختلف عن تطبيق Find My من Apple، والذى يقول إما "يمكن رؤية موقعك" أو "يمكنك رؤية موقع [اسم الشخص]، ولكن لا يمكنهم رؤية موقعك" ، ويعتقد الخبراء أن نهج Google وتصميم واجهة المستخدم لتطبيق Find My Device أكثر وضوحًا وأسهل في الفهم بالمقارنة.

كيف تعمل علامة التبويب "الأشخاص

عندما تختار جهة اتصال من قائمة "المشاركة معك"، يعرض لك التطبيق مكان وجود هذا الشخص على الخريطة، وكمية البطارية في هاتفه، ومتى تم تحديثه آخر مرة، و يمكنك أيضًا رؤية زر للحصول على الاتجاهات إلى جهة الاتصال هذه ، ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه يمكنك إلغاء مشاركة موقعك في أي وقت تريده.

ويمثل تقديم هذه الميزة الجديدة لتطبيق Find My Device نقل Google أخيرًا للميزة بعيدًا عن خرائط Google، حيث لم تكن بديهية تمامًا، إلى تجربة أكثر تكاملاً في تطبيق Find My Device.

فى الوقت الحالي، الميزة متاحة لأجهزة Pixel التي تتلقى تحديث Pixel Drop الجديد في مارس 2025، ولكننا نتوقع أن تجلب Google وظيفة علامة التبويب People إلى جميع أجهزة Android في تحديث مستقبلي لتطبيق Find My Device.

لا شك أنها تبدو وكأنها جزء أساسي من وظائف التطبيق، حيث إنها تبسط مشاركة الموقع من خلال الجمع بين تتبع الجهاز ومشاركة جهات الاتصال مع الأشخاص في تطبيق مخصص واحد.

وهناك مزيد من التغييرات القادمة مع تحديث Pixel Drop في مارس 2025، بالإضافة إلى إضافة علامة التبويب "الأشخاص" إلى ميزة "العثور على جهازي"، يقدم تحديث Pixel المقرر فى مارس 2025 بعض التغييرات الرئيسية الأخرى التي قد ترغب في معرفتها.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Verizon وT-Mobile، فيمكنك الآن الوصول إلى خدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، إذا وجدت نفسك في موقف لا تتوفر فيه شبكة Wi-Fi أو اتصال خلوى.

وإذا كنت ترغب في شراء هاتف Pixel ولكنك قلق من أن تقع ضحية للاحتيال، فقد أضافت Google أيضًا ميزة Scam Detection التي تعمل بتقنية Gemini Nano وهي ميزة حصرية لهاتف Pixel تكتشف أنماط المحادثة في المكالمات التي يستخدمها المحتالون عادةً في الوقت الفعلي وستُعلمك إذا شعرت بأي شيء مريب، وهي تعمل حتى في رسائل Google.

وأخيرًا، طرحت Google أيضًا تحديثًا سيكون مفيدًا لمشغلي البث عبر الإنترنت، و ستدعم ميزة الكاميرات المتصلة من Google الآن الكاميرات عن بُعد مثل GoPros أو حتى جهاز Pixel آخر.

والميزة متاحة لسلسلة Pixel 9 ويمكن استخدامها مع Facebook وYouTube وInstagram وSnapchat وTikTok ، أما بالنسبة للكاميرات عن بُعد المدعومة، فإن أي شيء من Pixel 6 وGoPro 10 والإصدارات الأحدث سيعمل طالما أنه محدث بأحدث البرامج.