تكنولوجيا: آبل تكشف عن Mac Studio المحدث بمعالجي M4 Max وM3 Ultra بسعر يبدأ من 1999 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إطلقت آبل نسخة محدثة من جهاز Mac Studio، وهو الحاسوب المكتبي المدمج الموجه للمحترفين، مزودًا بخيارين من المعالجات القوية: Apple M4 Max وApple M3 Ultra. جاء هذا الكشف في أعقاب توقعات المحلل مارك غورمان، حيث يجمع الجهاز بين جيلين من المعالجات في تصميم واحد، مع تحسينات ملحوظة في الأداء والتوصيلات، مما يعزز مكانته كأقوى حاسوب صغير الحجم من آبل حتى الآن.

يتميز Mac Studio الجديد بخيار معالج M4 Max، المستخدم مسبقًا في أجهزة MacBook Pro، والذي يوفر ما يصل إلى 16 نواة للمعالج المركزي (CPU) و40 نواة لمعالج الرسوميات (GPU)، مع ذاكرة موحدة تبدأ من 36 جيجابايت وتصل إلى 128 جيجابايت كحد أقصى، وتخزين يبدأ من 512 جيجابايت ويمكن ترقيته إلى 8 تيرابايت. أما معالج M3 Ultra، الذي يُعد عودة مفاجئة بعد افتراض توقفه، فيتكون من معالجي M3 Max مدمجين معًا، مقدمًا ما يصل إلى 28 نواة للمعالج المركزي (20 نواة أداء و8 نوى كفاءة) و60 نواة لمعالج الرسوميات في الإصدار الأساسي، مع خيار ترقية إلى 32 نواة للمعالج المركزي و80 نواة لمعالج الرسوميات، وذاكرة موحدة تبدأ من 96 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى، وتخزين يبدأ من 1 تيرابايت ويمكن توسيعه إلى 16 تيرابايت. يصل عرض النطاق الترددي للذاكرة في كلا الخيارين إلى 892 جيجابايت/ثانية، مما يضمن أداءً استثنائيًا.

تشمل التوصيلات في الجهاز أربعة منافذ Thunderbolt 5.0 في الخلف، ومنفذين USB 3.2 Type-C في الأمام (Thunderbolt 5.0 في إصدار M3 Ultra)، إلى جانب منفذين USB 3.0 Type-A، ومنفذ Ethernet بسرعة 10 جيجابايت/ثانية، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس صوتي 3.5 ملم. يدعم M4 Max عرض الفيديو على ما يصل إلى خمس شاشات، بينما يدعم M3 Ultra ما يصل إلى ثماني شاشات، مما يجعله مثاليًا للمهام الاحترافية المكثفة مثل تحرير الفيديو وتصميم الرسوميات. تدعي آبل أن M3 Ultra أسرع بـ 2.6 مرة من Mac Studio مع M1 Ultra، مع محرك عصبي بـ 32 نواة يوفر سرعة توليد نصوص تصل إلى 16.9 مرة أسرع في تطبيقات مثل LM Studio.

يبدأ سعر Mac Studio مع M4 Max من 1999 دولارًا أمريكيًا للإصدار الأساسي (512 جيجابايت تخزين و36 جيجابايت ذاكرة موحدة)، بينما لم يُحدد السعر الأساسي لإصدار M3 Ultra في الإعلان، لكن التكوينات العليا قد تصل إلى تكاليف أعلى بكثير مع الترقيات القصوى للذاكرة والتخزين. للأسف، لا يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7، مما قد يكون نقطة نقاش بين المستخدمين. يتوفر الجهاز للطلب المسبق الآن، مع بدء الشحن في 12 مارس 2025، مما يعزز مكانة آبل في سوق الحواسيب المكتبية المدمجة عالية الأداء.