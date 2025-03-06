شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تعلن طرح نموذج GPT-4.5 AI بمزايا وإمكانيات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت OpenAI في طرح أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، GPT-4.5، للمستخدمين على مستوى ChatGPT Plus، فقد أكدت أن الطرح سيستغرق من "1-3 أيام"، وأنها تتوقع تغيير حدود الأسعار.

وقد تم إطلاق GPT-4.5 أولاً للمشتركين في خطة OpenAI ChatGPT Pro بقيمة 200 دولار شهريًا الأسبوع الماضي، بعدما كتبت الشركة في منشورها: "نود أن نمنح كل من لديه حق الوصول إلى GPT-4.5 حدًا كبيرًا للسعر، لكننا نتوقع تغيير حدود الأسعار مع تعلمنا المزيد عن الطلب".

GPT-4.5 هو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي من OpenAI حتى الآن، تم تدريبه باستخدام قوة حوسبة وبيانات أكثر من أي من إصدارات الشركة السابقة، لكنه ليس بالضرورة الأفضل من OpenAI في العديد من معايير الذكاء الاصطناعي، حيث يتخلف GPT-4.5 عن نماذج "التفكير" الأحدث للذكاء الاصطناعي من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek وAnthropic وOpenAI نفسها.

كما تعترف OpenAI بأن تشغيل GPT-4.5 مكلف للغاية، لدرجة أن الشركة تقول إنها تقيم ما إذا كانت ستستمر في تقديم GPT-4.5 فى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها على المدى الطويل.

ولتغطية التكاليف، تفرض الشركة 75 دولارًا لكل مليون رمز (750.000 كلمة) يتم إدخالها في النموذج و150 دولارًا لكل مليون رمز يتم إنشاؤه بواسطة النموذج، وهو ما يمثل 30 ضعف تكلفة الإدخال و15 ضعف تكلفة الإخراج لنموذج GPT-4o.