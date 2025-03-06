شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق آيباد جديدًا بمعالج أقوى وسعة تخزين مضاعفة ويفتقد ميزة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة محدثة من آيباد الأساسي، والتي تأتي بمعالج جديد وسعة تخزين مضاعفة، إلى جانب توسعة قائمة الأجهزة التي تدعم ميزة "ذكاء آبل" مع إصدار iPad Air الجديد، ورغم أن الجهاز بات أكثر قوة مقارنة بالإصدارات السابقة، إلا أنه يفتقد ميزة Apple Intelligence، وهي التقنية التي تراهن عليها آبل في أجهزتها الحديثة.

وعلى الرغم من أن الجهاز يأتي بمعالج A16، وهو نفسه الذي ظهر في سلسلة آيفون 14، إلا أن آبل لم تضف ميزة Apple Intelligence إليه، والسبب في ذلك يعود إلى أن آيباد الأساسي يستهدف الفئة الاقتصادية، والتي ترى آبل أن مستخدميها قد لا يكونون بحاجة إلى الميزات المتقدمة التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولذلك فضلت الشركة التركيز على تحسين الأداء وسعة التخزين، بدلًا من إضافة هذه الميزة.

ويبدأ سعر آيباد بمعالج A16 من 420 دولارًا للإصدار الداعم للواي فاي بسعة 128 جيجابايت، أما إصدار Wi-Fi + Cellular، فيبدأ سعره من 600 دولار وتصل تكلفة الطراز الأعلى، الذي يأتي بسعة 512 جيجابايت ودعم الاتصال المحمول، إلى 960 دولارًا.

يأتي الجهاز بأربعة ألوان، وهي الأزرق، الوردي، الأصفر، والفضي، لتلبية أذواق المستخدمين المختلفة.

ويعمل الجهاز بمعالج A16، مما يجعله أسرع بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يعتمد على معالج A14، هذا التحسين يتيح أداءً سلسًا في المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، مشاهدة الفيديوهات، والعمل على تطبيقات iPadOS المختلفة، دون التأثير على عمر البطارية، حيث تؤكد آبل أن الجهاز يمكنه العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن إضافي.

يحافظ آيباد الجديد على شاشة Liquid Retina بقياس 11 بوصة، والتي تقدم تجربة مشاهدة مميزة بألوان حادة وسطوع عالٍ، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة Center Stage، التي تجعل مكالمات الفيديو أكثر تفاعلية عبر تتبع حركة المستخدم تلقائيًا.

يدعم الجهاز Apple Pencil وMagic Keyboard، ما يجعله مناسبًا للطلاب والمبدعين الذين يعتمدون على الكتابة والرسم الرقمي، ومع ذلك يبقى غياب Apple Intelligence عاملًا قد يؤثر على قرار الشراء، خاصة لمن يبحثون عن تجربة متكاملة للذكاء الاصطناعي في أجهزة آبل الحديثة.