تكنولوجيا: لعبة مجانية جديدة من متجر Epic Games متاحة عالميًا خلال شهر مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر Epic Games تقديم العروض المجانية، حيث كانت لعبة Mages of Mystralia متاحة مجانًا منذ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، سينتهي هذا العرض اليوم في تمام 16:00 UTC، ليتم استبداله بلعبة القتال Them’s Fightin’ Herds، التي طورتها Mane6 وتتوفر على لينكس، وmacOS، ويندوز وأجهزة الجيل الحالي، بما في ذلك نينتندو سويتش.

يجب ملاحظة أن هذا العرض الجديد يشمل فقط الإصدار الأساسي من اللعبة، بينما يظل الإصدار الفاخر، الذي يتضمن تذكرة الموسم الأول بمحتوى إضافي، غير مشمول في التخفيض.

إضافة إلى ذلك، يوفر متجر Epic Games نسخة ويندوز فقط، بينما يتيح Steam إصدارات لينكس وmacOS أيضًا. ومع ذلك، يمكن تشغيل اللعبة على معظم الأجهزة بفضل متطلبات التشغيل المنخفضة، والتي تشمل 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، معالج ثنائي النواة بسرعة 2 جيجاهرتز على الأقل، وبطاقة رسومية بسعة 750 ميجابايت من VRAM.

تتميز لعبة Them’s Fightin’ Herds بنظام تعليمي شامل، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين ومحبي ألعاب القتال المخضرمين على حد سواء. ورغم تلقيها تقييمات جيدة، إلا أن محدودية عدد الشخصيات القابلة للعب تُعد من أبرز النقاط التي أثارت انتقادات اللاعبين.

ستكون اللعبة متاحة للتنزيل مجانًا على متجر Epic Games بدءًا من اليوم وحتى يوم 13 مارس.

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