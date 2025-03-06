شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا تحديث ضخم للعبة "بابجى" على كافة متاجر التطبيقات.. تعرف على خطوات التنزيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن تنزيل تحديث PUBG Mobile 3.7 المرتقب بشدة في 7 مارس على متجر Google Play ومتجر Apple App Store ومتاجر تطبيقات الطرف الثالث الأخرى.

ومن المقرر أن يقدم التحديث الرئيسى الجديد وضعًا جديدًا يسمى "Golden Dynasty" إلى جانب خريطة جديدة وميزات وترقيات وإصلاحات والمزيد من المحتوى الجديد في اللعبة، ولابد من تحقق دليل تنزيل تحديث PUBG Mobile 3.7.

دليل تحميل تحديث PUBG Mobile 3.7 اتبع الخطوات التالية لتنزيل تحديث PUBG Mobile 3.7 في 7 مارس: أندرويد

* الخطوة 1: افتح متجر Google Play وابحث عن "PUBG Mobile".

* الخطوة 2: اضغط على زر "تحديث".

* الخطوة 3: انتظر تنزيل التحديث

* الخطوة 3: بمجرد الانتهاء من كل شيء، افتح اللعبة واستمتع بها!

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الخطوة 1: افتح متجر التطبيقات وابحث عن "PUBG Mobile".

* الخطوة 2: اضغط على زر "تحديث".

* الخطوة 3: انتظر تنزيل التحديث

* الخطوة 3: بمجرد الانتهاء من كل شىء، افتح اللعبة واستمتع بها!



تحديث PUBG Mobile 3.7: وضع جديد وخريطة وتفاصيل أخرى

أولها لعبة جديدة ذات طابع خاص Golden Dynasty:

تأخذ طريقة اللعب ذات الطابع الذهبي اللاعبين إلى مملكة رملية ذهبية غامضة تدور حول مفهوم "الوقت"، تعود الجزر العائمة بشكل رائع، مما يمنح اللاعبين خيار الهبوط على إحدى الجزيرتين العائمتين المتطابقتين أثناء هبوطهم بالمظلات.

ويتميز المشهد الجديد بقصور مهيبة وزخارف واحات رائعة، إلى جانب عناصر الساعة الرملية الغامضة والكنوز الوفيرة المنتشرة في جميع أنحاء البيئة.

ويقدم موضوع Golden Dynasty عنصرًا جديدًا رائعًا: خنجر قادر على ثني الوقت ، ويمكن للاعبين استخدام هذا السلاح لإعادة بضع ثوانٍ في القتال، مما يجعله أداة قوية ضد الأعداء، بالإضافة إلى ذلك داخل Golden DynastyeK pdeمكن للاعبين الانخراط في المعارك وكشف أسرار السلالة معًا.