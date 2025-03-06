تكنولوجيا: إصدار Garmin Connect IQ 8.1.0 يصل بميزات محسّنة للإشعارات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح تحديث Garmin Connect IQ SDK 8.1.0 متاحًا الآن، بعد أن تم الإعلان عن Connect IQ System 8 في شهر يناير مع إطلاقه لاختبار Beta. وقد جلب الإصدار مجموعة من الأدوات والتحسينات التي تساعد مطوري تطبيقات Garmin على تحسين تجارب المستخدمين.

يبدو أن الإصدار 8.1.0 هو أول نسخة يتم إصدارها على نطاق واسع من System 8، حيث تتطابق ملاحظاته مع الإصدار الأساسي.

كما يتضمن تحديثًا لامتداد رمز Visual Studio، والذي يوفر ميزات مثل الإكمال التلقائي والتنبيهات الفورية أثناء الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة محرر جديد على الجهاز، وهو متاح في Fenix 8 وTactix 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وبفضل واجهة برمجة التطبيقات المحسنة للإشعارات، يمكن لمستخدمي ساعات Garmin الذكية رؤية المزيد من التفاصيل أثناء بقاء التطبيق في الخلفية، مثل أثناء التمارين.

علاوةً على ذلك، أصبح تدفق الاقتران الأصلي مدعومًا، مما يسهل توصيل التطبيقات بأجهزة الاستشعار المتوافقة مع الساعة. كما تمت زيادة مساحة الكود المتاحة بمقدار 16 ميجابايت، ما يمنح المطورين مرونة أكبر.

يمكن للمطورين الآن تحميل Garmin Connect IQ SDK 8.1.0 من موقع Garmin الرسمي. كما ينصح فريق Garmin بالتأكد من تحديث امتداد Monkey C لرمز Visual Studio، والمتوفر عبر سوق Visual Studio.

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