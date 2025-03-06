تكنولوجيا: تحديث جديد لهاتفي Galaxy Z Fold6 و Z Flip6.. لكنه ليس المنتظر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في طرح الإصدار التجريبي الأول من واجهة One UI 7 لمستخدمي Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 في كوريا، إلى جانب الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومع ذلك، فوجئ المستخدمون في كوريا عند تلقيهم إشعار تحديث على هواتفهم، ليكتشفوا أنه مجرد تصحيح أمني.

يحمل التحديث أرقام الإصدارات F956NKSS2ABD وF741NKSSS2ABD، ويبلغ حجمه حوالي 440 ميجابايت. ورغم أنه لا يزال يعتمد على واجهة One UI 6.1، إلا أنه يتضمن تحديث الأمان لشهر مارس، والذي يعمل على إصلاح 58 ثغرة أمنية. ورغم أهمية هذا التحديث، إلا أنه ليس ما كان المستخدمون يتطلعون إليه.

من الضروري تثبيت هذا التحديث عند تلقي إشعار به، وفي حال عدم وصوله، يمكن التحقق يدويًا عبر الإعدادات > تحديث البرنامج. وعلى عكس تحديثات نظام التشغيل، يُفترض أن يكون هذا التحديث متاحًا على نطاق واسع، لكن قد يستغرق بضعة أيام للوصول إلى جميع الأجهزة.

أما بالنسبة للإصدار التجريبي من One UI 7، فمن المفترض أن يبدأ اليوم. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يصل إلى جميع الأجهزة المؤهلة ضمن الموجة الأولى من البلدان، لذا يتطلب الأمر بعض الصبر.

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