شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدًا..انعقاد أول قمة أمريكية للعملات المشفرة بحضور كبار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول قمة للعملات المشفرة مدعومة من الحكومة غدا السابع من مارس الجاري، حيث تمت مشاركة تفاصيل الحدث مؤخرًا من قبل ديفيد ساكس، المعين من قبل البيت الأبيض، والذى كشف أن القمة ستجمع بين كبار المؤسسين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين من مجال التشفير.

وقد أثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض التفاؤل في جميع أنحاء صناعة Web3 في فلم تنشئ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فريق عمل تشفير لتطوير إطار قانوني لـ Web3 فحسب، بل أسقطت أيضًا العديد من القضايا القانونية ضد شركات التشفير التي بدأت في عهد إدارة جو بايدن.

جدول أعمال القمة

في حين أن جدول أعمال القمة الدقيق لا يزال غير واضح، إلا أنه سيعمل كنقطة لقاء رئيسية لقادة الصناعة والهيئات التنظيمية وصناع السياسات.

أبرز الحاضرين بالقمة

قال سيرجي نزاروف، المؤسس المشارك لشركة Chainlink، إنه سيزور واشنطن العاصمة هذا الأسبوع ليكون جزءًا من الحدث، كما تلقى مؤسس MicroStrategy مايكل سايلور، والرئيس التنفيذي لشركة Exodus جيه بي ريتشاردسون، والمؤسس المشارك لشركة Paradigm مات هوانج دعوات خاصة بهم إلى البيت الأبيض .

ووفقًا للتقارير، سيحضر أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج، والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف، والرئيس التنفيذي لشركة Kraken أرجون سيثي، الحدث.

يأتي الحدث بعد إعلان الرئيس ترامب مؤخرًا عن الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة والذي يتم النظر فيه في Bitcoin وEther وRipple وCardano وSolana وقبل القمة، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا عن قائمة الأعضاء الذين يشكلون جزءًا من فريق عمل العملات المشفرة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة العملات المشفرة العالمية، وفي غضون أسبوعه الأول وقع على أمر تنفيذي يوجه إدارته لدعم النمو المسؤول وتبني الأصول الرقمية في جميع القطاعات.

يتطلع قادة الصناعة أيضًا إلى الاجتماع مع المسؤولين ومناقشة خارطة الطريق الصناعية لـ Web3 في الولايات المتحدة خلال قمة العملات المشفرة.