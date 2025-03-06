تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هاتف vivo Y300i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ظهوره على موقع China Telecom مع مواصفات كاملة وصور وأسعار، لم يكن هناك تأكيد رسمي بشأن موعد إطلاق Vivo Y300i.

لكن الآن، كشفت فيفو رسميًا عن موعد الإعلان، حيث سيتم الكشف عن الهاتف في 14 مارس. وأكدت الشركة أن الجهاز سيكون مقاومًا للغاية، مع عمر بطارية طويل، وتجربة أداء جيدة مقابل السعر.

يأتي Vivo Y300i بشاشة LCD مقاس 6.68 بوصة بدقة +HD، ويعمل بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، مع خيارات متعددة من الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/256 جيجابايت، 12/256 جيجابايت، و12/512 جيجابايت.

من حيث الكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل. ويعتمد الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 44 واط.

سيبدأ سعر Vivo Y300i من 1,499 يوان صيني، ما يعادل حاليًا حوالي 205 دولار.

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