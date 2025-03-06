علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: موعد إطلاق معالج MediaTek Dimensity 9400+ يظهر في تسريب جديد

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: موعد إطلاق معالج MediaTek Dimensity 9400+ يظهر في تسريب جديد 1/2
  • تكنولوجيا: موعد إطلاق معالج MediaTek Dimensity 9400+ يظهر في تسريب جديد 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يناير الماضي، زعمت Digital Chat Station أن معالج MediaTek Dimensity 9400+ سيتم الكشف عنه رسميًا في مارس. لكن الآن، تؤكد المصادر أن إطلاق الشريحة سيتم خلال حدث خاص الشهر المقبل، وتحديدًا في 11 أبريل.

ورغم تحديد موعد الإعلان عن Dimensity 9400+، إلا أن مواعيد إطلاق الهواتف التي ستعمل بهذه الشريحة لا تزال غير واضحة. وفقًا للشائعات السابقة، من المتوقع أن يكون iQOO Neo11 Pro أول هاتف ذكي مزود بمعالج Dimensity 9400+.

حتى الآن، لم تكشف ميدياتك عن أي تفاصيل رسمية حول Dimensity 9400+، لكن التسريبات تشير إلى أن نواة Cortex-X925 في المعالج ستعمل بتردد يصل إلى 3.7 جيجاهرتز، مقارنةً بـ 3.62 جيجاهرتز في الإصدار القياسي Dimensity 9400.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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