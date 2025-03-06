تكنولوجيا: موعد إطلاق معالج MediaTek Dimensity 9400+ يظهر في تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يناير الماضي، زعمت Digital Chat Station أن معالج MediaTek Dimensity 9400+ سيتم الكشف عنه رسميًا في مارس. لكن الآن، تؤكد المصادر أن إطلاق الشريحة سيتم خلال حدث خاص الشهر المقبل، وتحديدًا في 11 أبريل.

ورغم تحديد موعد الإعلان عن Dimensity 9400+، إلا أن مواعيد إطلاق الهواتف التي ستعمل بهذه الشريحة لا تزال غير واضحة. وفقًا للشائعات السابقة، من المتوقع أن يكون iQOO Neo11 Pro أول هاتف ذكي مزود بمعالج Dimensity 9400+.

حتى الآن، لم تكشف ميدياتك عن أي تفاصيل رسمية حول Dimensity 9400+، لكن التسريبات تشير إلى أن نواة Cortex-X925 في المعالج ستعمل بتردد يصل إلى 3.7 جيجاهرتز، مقارنةً بـ 3.62 جيجاهرتز في الإصدار القياسي Dimensity 9400.

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