تكنولوجيا: شاومي تبيع 3.6 مليون وحدة من Redmi K80 خلال مئة يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي سلسلة Redmi K80 في نوفمبر 2024، حيث كان الإصدار الاحترافي من أوائل الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

واليوم، تحتفل الشركة بمرور 100 يوم على بدء المبيعات بتحقيق إنجاز مثير للإعجاب، حيث تمكنت من بيع 3.6 مليون وحدة خلال هذه الفترة.

يشمل هذا الرقم جميع طرازات السلسلة، بما في ذلك Redmi K80 وK80 Pro، بالإضافة إلى الإصدار الخاص K80 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition.

من المتوقع أن تضيف شاومي هاتفين جديدين إلى السلسلة قريبًا، هما Redmi K80 Ultra، الذي سيأتي ببطارية ضخمة سعتها 6500 مللي أمبير ومعالج Dimensity 9400+، وهاتف الألعاب Redmi K80، الذي سيعمل بمعالج Snapdragon 8S Elite.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن المعالجين الجديدين، لكن من المنتظر أن تكشف MediaTek عن شريحتها الرائدة المحدثة في أبريل، ما يعني أن إطلاق أجهزة Redmi الجديدة قد يتبعه بفترة قصيرة.

تم بيع جميع الوحدات البالغ عددها 3.6 مليون داخل الصين، إذ لم تُطرح السلسلة بعد عالميًا. وتشير التوقعات إلى أن هواتف Redmi K80 ستُطلق عالميًا تحت علامة Poco F7، لكن يبدو أن شاومي قد تتجاوز إطلاق الإصدار الأساسي من الهاتف خارج الصين.

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