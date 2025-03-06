شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صعود "بتكوين" وسط تكهنات حول خطة ترامب لإنشاء احتياطى للعملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العملة الرقمية "بتكوين" اليوم الخميس، مواصلة انتعاشها من الخسائر الأخيرة وسط تكهنات متزايدة حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي للعملات الرقمية قبل قمة البيت الأبيض هذا الأسبوع.

وارتفعت بتكوين بنسبة 6.2% لتسجل 92,532.3 دولار، وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وجاءت مكاسب العملة المشفرة أيضًا تزامنًا مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، كما ارتفعت أسعار العملات الرقمية الأخرى بالتوازي مع "بتكوين"، رغم استمرار الأداء المتقلب خلال الأسبوع الماضي.

كما دعم الإقبال على المخاطرة تراجع ترامب عن بعض الرسوم الجمركية بنسبة 25% المفروضة على كندا والمكسيك، رغم استمرار الرسوم الجمركية ضد الصين، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم تجارية إضافية في أبريل المقبل.

ومع ذلك، كانت بتكوين تتداول فوق مستوياتها المنخفضة التي تقل عن 80 ألف دولار التي سجلتها الأسبوع الماضي، عندما تضرر الإقبال على المخاطرة بسبب القلق من تباطؤ النمو الأمريكي وتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 6.4% لتسجل 2,319.80 دولار، في حين ارتفعت اكس ار بي بنسبة 3.9% لتصل إلى 2.5276 دولار وزادت سولانا وكاردانو بنسبة 5.7% و2.3% على التوالي.

أما بالنسبة للعملات المشفرة الشعبية مثل دوجكوين، فقد قفزت بنسبة 9.1%، بينما ارتفعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 5.6% بعد أن كانت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية.