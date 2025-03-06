تكنولوجيا: شحن جهاز Oppo Pad 4 Pro قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على عكس التقارير السابقة التي زعمت أن جهاز Oppo Pad 4 Pro القادم سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، كشفت معلومات جديدة أن الجهاز اللوحي الرائد من أوبو قد لا يتم شحنه بهذه السرعة.

تم رصد جهاز برقم الطراز OPD2409، يُعتقد أنه Oppo Pad 4 Pro، في قاعدة بيانات 3C. ووفقًا للوثائق، سيأتي الجهاز مع شاحن VCB8AOCH، الذي يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط بتقنية SuperVOOC.

وعلى الرغم من أن هذا أقل من سرعة 100 واط المذكورة سابقًا، إلا أنه يظل ترقية مقارنةً بشحن 67 واط SuperVOOC الذي قدمه Oppo Pad 3 Pro.

يبدو أن أوبو تعتمد على شحن 80 واط السلكي السريع لبعض أجهزتها الرائدة هذا العام. فكل من Find X8 وFind X8 Pro يدعمان الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط، وليس 100 واط كما هو الحال في Find X7 Ultra. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن Find X8 Ultra قد يدعم الشحن السريع حتى 100 واط.

وإلى جانب تحسين سرعة الشحن، من المتوقع أن يحصل Oppo Pad 4 Pro على ترقية في حجم الشاشة. فبحسب التسريبات، سيأتي الجهاز اللوحي بشاشة قياس 13.4 بوصة، مقارنةً بشاشة الجيل السابق التي كانت 12.1 بوصة. ورغم هذه الزيادة، لا يزال الجهاز أصغر من Samsung Galaxy Tab S10 Ultra، الذي يتميز بشاشة AMOLED ضخمة مقاس 14.6 بوصة.

في الجيل السابق، كان OnePlus Pad 2 مرتبطًا بشكل وثيق بـ Oppo Pad 3، لذلك من المحتمل أن يتم إطلاق Oppo Pad 4 Pro تحت اسم OnePlus Pad 3 في أسواق محددة.

ومع ذلك، بالنظر إلى أن أوبو لم تُطلق Find N5 تحت اسم OnePlus Open 2، فمن الأفضل عدم افتراض أن Oppo Pad 4 Pro سيحمل شعار OnePlus في بعض الأسواق.

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