تكنولوجيا: منصة YouTube تطلق خطة Premium Lite بسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة YouTube رسميًا عن إطلاق خطة جديدة تحمل اسم Premium Lite، وهي نسخة مبسطة من الاشتراك المتميز العادي، الذي أشارت إليه التقارير السابقة. ونظرًا لأن سعرها أقل من الخطة الكاملة، فإنها توفر مزايا أقل مقارنةً بها.

يتمثل أحد الفروق الرئيسية في أن Premium Lite لا يتضمن موسيقى خالية من الإعلانات، وهو ما قد يكون مناسبًا للعديد من المستخدمين. فالأشخاص الذين يعتمدون على خدمات مثل Spotify وApple Music وAmazon Music لا يهتمون كثيرًا بموسيقى YouTube، ما قد يجعل هذه الخطة أكثر جاذبية لهم، وبالتالي يساعد YouTube على جذب مزيد من المشتركين.

وعلى الرغم من عدم تقديم هذه الخطة لموسيقى خالية من الإعلانات، إلا أنها تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب والأخبار والموضة وغير ذلك دون أي إعلانات.

ومع ذلك، يشير YouTube إلى أن “معظم مقاطع الفيديو” ستكون خالية من الإعلانات، مما يعني أن بعض المحتوى قد يتطلب مشاهدة الإعلانات حتى لمشتركي Premium Lite.

إضافة إلى ذلك، لا تدعم الخطة الأرخص تشغيل الفيديوهات في الخلفية أو تنزيلها للمشاهدة لاحقًا. وبما أن YouTube لا يوفر حاليًا خيارًا وسيطًا بين الخطتين، فإن المستخدمين الذين يحتاجون هذه الميزات سيضطرون إلى الاشتراك في الخطة المتميزة الكاملة، رغم تكلفتها الأعلى.

تبلغ تكلفة YouTube Premium العادي في الولايات المتحدة 13.99 دولارًا شهريًا، بينما تأتي خطة Lite بسعر 7.99 دولار، مما يوفر للمستخدمين 6 دولارات شهريًا أو 72 دولارًا سنويًا. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه التوفيرات تستحق التضحية ببعض الميزات الأساسية أم لا.

أما عن التوفر، فإن YouTube Premium Lite متاح حاليًا كبرنامج تجريبي في الولايات المتحدة. وأكدت الشركة أنها ستوسع نطاقه ليشمل المزيد من البلدان خلال الأسابيع القادمة، بدءًا من أستراليا وتايلاند وألمانيا، على أن يتم إضافة دول أخرى طوال العام الجاري.

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