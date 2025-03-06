شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة لإصدار 2 iOS 18.4 beta أهمها Visual Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل إصدار iOS 18.4 beta 2، العديد من المزايا الجديدة التي يجب أن يتطلع مستخدمو iPhone إلى رؤيتها، ربما في أوائل الشهر المقبل.

وجاءت بعض التوقعات التي تفيد بأن مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيحصلون على ميزة Visual Intelligence الموجودة في سلسلة iPhone 16 عند استخدام زر التحكم في الكاميرا.

ويتضمن iOS 18.4 beta 2 ميزة Visual Intelligence لهاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، نظرًا لأن iPhone 15 Pro أو Pro Max لا يحتويان على زر التحكم في الكاميرا، فسوف تجد ميزة Visual Intelligence كخيار يمكن استخدامه لزر الإجراء الموجود أعلى عناصر التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيسر من بعض طرز iPhone.

ويتيح Visual Intelligence للمستخدمين إجراء بحث على Google عن المتاجر والحيوانات والنباتات والمطاعم وأي عنصر تقريبًا موجود أمام كاميرا iPhone أو يظهر في صورة فوتوغرافية، ويمكنك أيضًا أن تطلب من ChatGPT مزيدًا من المعلومات حول ما يمكنك رؤيته في عدسة الكاميرا.

إذا كان لديك iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPhone 16e ولديك بالفعل زر الإجراء لفتح تطبيق أو ميزة وتفضل عدم الوصول إلى Visual Intelligence باستخدام زر الإجراء، فيمكنك إضافة وصول شاشة القفل إلى Visual Intelligence باتباع الخطوات التالية في iOS 18.4 beta 2:

1.انقر على الزر الجانبي على الجانب الأيمن من جهاز iPhone الخاص بك للوصول إلى شاشة القفل واضغط مطولاً على الشاشة.

2.اضغط على علامة الطرح (-) على عنصر التحكم في شاشة القفل الذي تريد استبداله بالذكاء البصري وسيؤدي هذا إلى اختفائه.

3.اضغط على علامة الجمع (+) لعرض خياراتك.

4.ابحث عن الذكاء البصري وانقر عليه و اضغط على الزر الأزرق.

وأصبح الأن بمقدورك الوصول إلى الذكاء البصري من شاشة القفل على جهاز iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max أو iPhone 16e، وهناك خيار آخر وهو استخدام مفتاح تبديل مركز التحكم الجديد للذكاء المرئي في طرز iPhone التي تدعم الذكاء الاصطناعي من Apple.

وتمت إضافة هذا المفتاح إلى مركز التحكم في iOS 18.4 beta 2 مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا في iOS 18.4 عند إصداره.