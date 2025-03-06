شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا Pixel 10: تكامل مع تطبيقات جوجل وأداء محسن مع Google Tensor G5 والان مع تفاصيل الخبر
ووصف التقرير “Pixel Sense” بأنه مساعد سياقي يستخدم بيانات التطبيقات المثبتة على الهاتف لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا. وجاء في التقرير تصريح من جوجل يقول: "احصل على تجربة أكثر تخصيصًا بناءً على الأشياء التي تفعلها على هاتفك بيكسل".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مساعد ذكاء اصطناعي جديد من جوجل، ففي عام 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة كانت تعمل على مساعد يحمل اسم “Pixie”، وكان من المقرر أن يكون مساعدًا حصريًا لهواتف بيكسل، حيث يستخدم بيانات منتجات جوجل داخل الهاتف لإنشاء تجربة أكثر تخصيصًا من مساعد جوجل التقليدي.
وفقًا لمصدر داخل جوجل، سيعمل “Pixel Sense” على التكامل مع تطبيقات جوجل المتعددة في هواتف بيكسل، ليمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا بناءً على بياناتهم، كما سيستخدم المساعد بيانات من تطبيق غير معلن عنه بعد، يحمل الاسم الرمزى “Aurelius”، لكن وظيفته لم تُعرف بعد.
الميزة الأساسية في “Pixel Sense” أنه سيعمل بشكل كامل على الجهاز، مما يعني أن بيانات المستخدم لن يتم إرسالها إلى خوادم جوجل، بل ستتم معالجتها محليًا، مما يعزز الخصوصية، كما سيتمكن المساعد من تقديم اقتراحات ذكية ومخصصة استنادًا إلى الأسماء، المنتجات، والأماكن التي يتفاعل معها المستخدم.
جوجل بيكسل 10: ماذا نتوقع؟
لا يزال إطلاق سلسلة Google Pixel 10 على بعد عدة أشهر، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عنها في النصف الثاني من 2025، ولكن كالعادة، بدأت التسريبات تكشف بعض التفاصيل عن الأجهزة القادمة، مما يعطينا لمحة أولية عن مواصفاتها المحتملة.
تشير التقارير إلى أن سلسلة Pixel 10 ستضم أربعة طرازات رئيسية، وهي:
- Pixel 10 (الاسم الرمزي: Frankel)
- Pixel 10 Pro (الاسم الرمزي: Blazer)
- Pixel 10 Pro XL (الاسم الرمزي: Mustang)
- Pixel 10 Pro Fold (الاسم الرمزي: Rango)
أحد أبرز التغييرات المحتملة في Pixel 10 هو التخلي عن مودم Exynos من سامسونج والاعتماد على مودم MediaTek، ووفقًا لتقرير Android Authority، فإن جوجل قد تعتمد على مودم MediaTek T900، الذى لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد.
على صعيد الأداء، يُتوقع أن تعمل سلسلة Pixel 10 بمعالج Google Tensor G5، الذي ظهر مؤخرًا في اختبارات Geekbench، مما يشير إلى أنه سيأتي مقترنًا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع احتمال وصول طراز Pixel 10 Pro إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، تمامًا مثل الجيل السابق Pixel 9 Pro.
بحسب التسريبات، فإن اختبارات الأداء على Geekbench أظهرت أن معالج Tensor G5 كان يعمل على نظام أندرويد 15، ولكن سلسلة بيكسل 10 من المتوقع أن يتم إطلاقها مع أندرويد 16 مباشرة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية جوجل في تقديم أحدث إصدار من أندرويد مع كل جيل جديد من هواتف بيكسل.
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