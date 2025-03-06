شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا Pixel 10: تكامل مع تطبيقات جوجل وأداء محسن مع Google Tensor G5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Google Pixel 10 في وقت لاحق من هذا العام، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مع مساعد ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “Pixel Sense”، ووفقًا لتقرير نشره موقع Android Authority، فإن هذا المساعد الجديد سيعتمد على المعالجة المحلية على الجهاز لتحسين الخصوصية وسرعة الأداء، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

ووصف التقرير “Pixel Sense” بأنه مساعد سياقي يستخدم بيانات التطبيقات المثبتة على الهاتف لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا. وجاء في التقرير تصريح من جوجل يقول: "احصل على تجربة أكثر تخصيصًا بناءً على الأشياء التي تفعلها على هاتفك بيكسل".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مساعد ذكاء اصطناعي جديد من جوجل، ففي عام 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة كانت تعمل على مساعد يحمل اسم “Pixie”، وكان من المقرر أن يكون مساعدًا حصريًا لهواتف بيكسل، حيث يستخدم بيانات منتجات جوجل داخل الهاتف لإنشاء تجربة أكثر تخصيصًا من مساعد جوجل التقليدي.

لكن يبدو أن “Pixie” قد تحول الآن إلى “Pixel Sense”، وهو تحديث رئيسي لقدرات الذكاء الاصطناعي من جوجل. وإذا صحت التسريبات، فمن المتوقع أن يعزز هذا المساعد وظائف مثل Google Assistant، وNow Playing، وLive Translate، وميزة “البحث عبر الدائرة” (Circle to Search)، مما سيجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر ذكاءً وسلاسة.

مميزات “Pixel Sense” وأهم وظائفه وفقًا لمصدر داخل جوجل، سيعمل “Pixel Sense” على التكامل مع تطبيقات جوجل المتعددة في هواتف بيكسل، ليمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا بناءً على بياناتهم، كما سيستخدم المساعد بيانات من تطبيق غير معلن عنه بعد، يحمل الاسم الرمزى “Aurelius”، لكن وظيفته لم تُعرف بعد.

الميزة الأساسية في “Pixel Sense” أنه سيعمل بشكل كامل على الجهاز، مما يعني أن بيانات المستخدم لن يتم إرسالها إلى خوادم جوجل، بل ستتم معالجتها محليًا، مما يعزز الخصوصية، كما سيتمكن المساعد من تقديم اقتراحات ذكية ومخصصة استنادًا إلى الأسماء، المنتجات، والأماكن التي يتفاعل معها المستخدم.



جوجل بيكسل 10: ماذا نتوقع؟ من المتوقع أيضًا أن يكون “Pixel Sense” قادرًا على تنفيذ إجراءات تلقائية لتبسيط المهام اليومية، ولكن لا تزال التفاصيل حول هذه الإمكانيات غير واضحة حتى الآن.جوجل بيكسل 10: ماذا نتوقع؟ لا يزال إطلاق سلسلة Google Pixel 10 على بعد عدة أشهر، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عنها في النصف الثاني من 2025، ولكن كالعادة، بدأت التسريبات تكشف بعض التفاصيل عن الأجهزة القادمة، مما يعطينا لمحة أولية عن مواصفاتها المحتملة.

تشير التقارير إلى أن سلسلة Pixel 10 ستضم أربعة طرازات رئيسية، وهي:

Pixel 10 (الاسم الرمزي: Frankel)

Pixel 10 Pro (الاسم الرمزي: Blazer)

Pixel 10 Pro XL (الاسم الرمزي: Mustang)

Pixel 10 Pro Fold (الاسم الرمزي: Rango)

تحسينات كبيرة في العتاد: مودم جديد ومعالج أقوى أحد أبرز التغييرات المحتملة في Pixel 10 هو التخلي عن مودم Exynos من سامسونج والاعتماد على مودم MediaTek، ووفقًا لتقرير Android Authority، فإن جوجل قد تعتمد على مودم MediaTek T900، الذى لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد.

على صعيد الأداء، يُتوقع أن تعمل سلسلة Pixel 10 بمعالج Google Tensor G5، الذي ظهر مؤخرًا في اختبارات Geekbench، مما يشير إلى أنه سيأتي مقترنًا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع احتمال وصول طراز Pixel 10 Pro إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، تمامًا مثل الجيل السابق Pixel 9 Pro.