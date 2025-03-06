شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبرا تعلن عن "Browser Operator".. متصفح ذكى يقوم بالمهام نيابة عن المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أوبرا عن ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين تنفيذ المهام عبر الإنترنت بمجرد كتابة طلب بسيط، تحمل اسم "Browser Operator"، يمكنها إتمام عمليات مثل حجز تذاكر الطيران أو البحث عن المنتجات وإضافتها إلى سلة التسوق، مما يتيح للمستخدم متابعة أعماله دون الحاجة إلى التصفح اليدوي.

وعلى عكس المساعدين الرقميين الحاليين، مثل مساعد جوجل أو تشات جي بي تي، الذين يقتصر دورهم على تلخيص نتائج البحث وتقديم الاقتراحات، فإن وكيل أوبرا الجديد يؤدي عملية التصفح بنفسه، مما يجعله نقلة نوعية في طريقة استخدام الإنترنت.

صرح "كريستيان كولوندرا"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوبرا، بأن هذه التقنية تمثل "نقلة جديدة في تاريخ المتصفحات"، مشيرًا إلى أن المتصفحات كانت توفر الوصول إلى الإنترنت طوال العقود الماضية، لكنها لم تكن قادرة على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم وفقا لما نقلته TheNextWeb.

الميزة ليست مقتصرة على التسوق فقط، بل يمكنها إجراء عمليات بحث وتنفيذ مهام متنوعة، مع توفير آليات أمان تتيح للمستخدم متابعة كل خطوة وإيقاف العملية في أي وقت، كما تؤكد أوبرا أن هذا هو أول نظام تصفح يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدمه متصفح رئيسي، رغم أن بعض الشركات الأخرى تعمل على تقنيات مشابهة.

وفي الفترة الماضية، أطلقت "أنتروبيك" ميزة تتيح للمساعد الذكي "Claude" التحكم في الحاسوب والتصفح نيابة عن المستخدم، بينما أعلنت "أوبن إيه آي" في يناير الماضي عن ميزة "Operator"، التي تؤدي وظيفة مشابهة، لكن كلا النظامين يعملان عبر الحوسبة السحابية، مما يجعلهما أبطأ من نظام أوبرا، الذي يعمل محليًا داخل المتصفح، مما يحسن من الأداء ويعزز الأمان.

على عكس منافسيه، لا يقوم وكيل أوبرا بالتقاط لقطات شاشة أو تسجيل فيديو أثناء تنفيذ المهام، مما يضمن حماية بيانات المستخدم، إذ تبقى جميع العمليات داخل الجهاز دون إرسالها إلى خوادم خارجية.

تخطط أوبرا لإطلاق "Browser Operator" رسميًا في المستقبل القريب، ضمن استراتيجيتها لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في متصفحها، بعد أن كانت من أوائل الشركات التي أضافت نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة (LLMs) إلى متصفحها في السنوات الأخيرة.