شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حذف حساب إنستجرام نهائيًا أو تعطيله مؤقتًا.. الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

باتت المنصات الرقمية، مثل إنستجرام، تستحوذ على قدر كبير من وقت المستخدمين من خلال المحتوى الجذاب، لا سيما مقاطع Reels القصيرة التي تبقيهم في حالة متابعة مستمرة، ومع تزايد الاعتماد على هذه التطبيقات، قد يجد البعض الحاجة إلى تقليل استخدامها أو حتى التوقف عنها تمامًا، سواء عبر حذف الحساب نهائيًا أو تعطيله مؤقتًا.

خطوات حذف حساب إنستجرام نهائيًا:

الخطوة 1: فتح تطبيق إنستجرام على الهاتف.

الخطوة 2: الانتقال إلى الملف الشخصي، ثم الضغط على القائمة أعلى الشاشة.

الخطوة 3: الدخول إلى مركز الحسابات، ثم اختيار التفاصيل الشخصية من إعدادات الحساب.

الخطوة 4: الضغط على ملكية الحساب والتحكم، ثم اختيار إلغاء التنشيط أو الحذف.

الخطوة 5: تحديد الحساب المطلوب حذفه، ثم النقر على حذف الحساب.

الخطوة 6: اختيار سبب الحذف، ثم إدخال كلمة المرور والتأكيد على عملية الحذف.

إلغاء تنشيط الحساب كبديل مؤقت

في حال الرغبة في الابتعاد عن إنستجرام دون حذف الحساب نهائيًا، يمكن للمستخدمين إلغاء تنشيط الحساب، مما يجعله غير مرئي للآخرين مع الاحتفاظ بجميع البيانات، على أن يكون إعادة تفعيله ممكنًا بمجرد تسجيل الدخول مجددًا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.