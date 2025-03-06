شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخوض معركة الذكاء الاصطناعى وسط منافسة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع Business Insider، أن شركة أمازون ترغب الدخول في لعبة نموذج "الاستدلال" بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركة على تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يتضمن قدرات "استدلال" متقدمة، على غرار نماذج مثل o3-mini من OpenAI وR1 من مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek.

وقد يتم إطلاق النموذج في شهر يونيو، حيث تتخذ نماذج الاستدلال نهجًا تدريجيًا وأكثر تدبرًا للإجابة على الاستفسارات، مما يسهم في تعزيز موثوقيتها في مجالات مثل الرياضيات والعلوم.

وتهدف أمازون إلى تبني بنية استدلال "هجينة" لنموذجها الجديد، على غرار Claude 3.7 Sonnet الذي أصدرته Anthropic مؤخرًا، وإذا حدث ذلك، فقد يوفر النموذج إجابات سريعة وتفكيرًا موسعًا أكثر تعقيدًا داخل نظام واحد.

كما تزعم شركة أمازون أن نموذجها الاستدلالي Nova تأمل أيضًا في جعله أكثر كفاءة من حيث التكلفة من المنافسين، وقد تكون هذه مهمة صعبة.

فقد اكتسبت شركة DeepSeek سمعة طيبة في تسعير نماذجها بأسعار رخيصة بشكل لا يصدق.