شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ماتريد معرفته عن لوحة مفاتيح آبل Magic Keyboard الجديدة لجهاز iPad Air والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple، عن جهازين iPad جديدين، وهما iPad Air M3 وiPad من الجيل الحادي عشر مع معالج A16 وترقية سعة التخزين إلى الضعف، حيث ظهرت أيضًا لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة لجهاز iPad Air.

يجلب تحديث مجموعة ملحقات iPad هذا مزيجًا من التحسينات والتنازلات، فهو يسد الفجوة بشكل فعال بين لوحة مفاتيح iPad Pro المتميزة ولوحة Folio الأساسية، مما يوفر تصميمًا عائمًا بسعر أكثر سهولة في الوصول إليه.

وتطورت ملحقات لوحة مفاتيح Apple بشكل كبير،ففي البداية، كانت الأغطية البسيطة توفر حماية أساسية، لكن لوحة المفاتيح Magic قدمت تصميمًا عائمًا ولوحة تتبع مدمجة وتجربة أشبه بالكمبيوتر المحمول.

ويأخذ هذا الإصدار الجديد لجهاز iPad Air إشارات التصميم من لوحة مفاتيح iPad Pro من العام السابق، ولكن مع تعديلات لتلبية احتياجات Air المحددة.. ويأتي Magic Keyboard الجديد لجهاز iPad Air بالعديد من المزايا، فهو أرخص بنحو 30 دولارًا من الطراز السابق، وهو تغيير إيجابي لأولئك الذين يتطلعون إلى تجهيز جهاز iPad Air الجديد.

ويتميز التصميم بمفصلة أكثر تسطحًا، مما يجعله أرق وأخف وزنًا، مما يحسن قابلية النقل، وسيتمكن المستخدمون أيضًا تضمين مفاتيح صف الوظائف، والتي توفر وصولاً سريعًا إلى الإعدادات والضوابط الشائعة، بالإضافة إلى ذلك، تم تكبير لوحة التتبع، مما يوفر مساحة أكبر لعناصر التحكم بالإيماءات والتنقل.