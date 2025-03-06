شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق MacBook Air بمعالج M4 هذا الأسبوع.. أبرز 5 ميزات متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الضجة حول هاتف iPhone 16e، لمح تيم كوك في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) إلى إطلاق منتج جديد هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون MacBook Air بمعالج M4.

وجاء هذا بعد تقرير سابق من مارك غورمان عبر نشرته الإخبارية Power On، والذي أشار إلى أن أبل تستعد للكشف عن MacBook Air بمعالج M4 في أقرب وقت هذا الشهر. ومع هذا التلميح من كوك، يبدو أن الإطلاق بات وشيكًا.

ورغم أنه من المتوقع أن تحتفظ أبل بنفس التصميم وخيارات الحجم التي تم تقديمها مع طراز M2 (بقياسين 13 إنش و15 إنش)، فإن الجهاز الجديد سيحمل تحسينات كبيرة مقارنة بإصدار M3. وفيما لم يتم تأكيد أي ألوان جديدة حتى الآن، قد يكون لدى أبل بعض المفاجآت للمستخدمين. إليكم أبرز 5 ميزات متوقعة في MacBook Air M4.

1- معالج M4 وتحسينات في خيارات الذاكرة العشوائية

أبرز تحديث في MacBook Air الجديد سيكون في قلب الجهاز: معالج M4. ورغم أنه ليس من فئة Pro أو Max، فإن M4 لا يزال شريحة قوية، حيث يتوقع أن يأتي بوحدة معالجة مركزية 10 نوى، ومعالج رسوميات 10 نوى، ومحرك عصبي بـ 16 نواة قادر على تنفيذ 38 تريليون عملية في الثانية. هذه قفزة كبيرة مقارنة بـ M3، مما يجعل M4 أكثر كفاءة في التعامل مع ميزات Apple Intelligence للسنوات القادمة.

إلى جانب الترقية في المعالج، من المتوقع أن تقوم أبل بمضاعفة الذاكرة العشوائية الأساسية إلى 16 جيجابايت، بدلاً من 8 جيجابايت في إصدار M3. كما أن النموذج الجديد قد يدعم تكوينات تصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مقارنةً بالحد الأقصى السابق البالغ 24 جيجابايت. هذه التحسينات ستجعل تشغيل التطبيقات المتعددة والبرامج الثقيلة أكثر سلاسة.

2- تحسين عمر البطارية

لطالما كانت كفاءة البطارية أحد أبرز ميزات أجهزة MacBook الحديثة، ومن المتوقع أن يحافظ MacBook Air M4 على هذا التوجه. بفضل كفاءة معالج M4 في استهلاك الطاقة، قد يوفر الجهاز عمراً أطول للبطارية دون الحاجة إلى تغيير التصميم الأساسي. هذا يتماشى مع ما حدث في MacBook Pro M4، الذي حافظ على تصميمه ولكنه حصل على تحسن ملحوظ في البطارية.

3- دعم محسّن للشاشات الخارجية

واحدة من القيود في طرازات MacBook Air السابقة كانت دعم الشاشات الخارجية. في طراز M3، كان المستخدمون قادرين على توصيل شاشتين خارجيتين، ولكن بشرط أن يكون غطاء الجهاز مغلقًا، مما يعني أنه لا يمكن استخدام شاشة MacBook Air في نفس الوقت مع الشاشات الخارجية.

لكن في الإصدار الجديد، من المتوقع أن يتم إزالة هذا القيد، بحيث يمكن تشغيل شاشتين خارجيتين مع فتح غطاء الجهاز. هذه الميزة تم تقديمها لأول مرة في MacBook Pro M4 في نوفمبر الماضي، ومع استخدام نفس الشريحة في كلا الجهازين، فمن المحتمل جدًا أن تنتقل هذه الميزة إلى MacBook Air.

4- خيار شاشة Nano-Texture لتقليل الانعكاسات

تعد تقنية Nano-Texture من أبل واحدة من التحسينات الرائعة التي تقلل من الوهج وتعزز الوضوح في البيئات الساطعة. وقد تم تقديم هذه التقنية سابقًا في MacBook Pro M4، وiMac، وiPad Pro. ومن المتوقع أن تكون متاحة كخيار إضافي في MacBook Air M4، ولكن لن تأتي بشكل قياسي، بل ستكون ترقية اختيارية مقابل تكلفة إضافية.

5- كاميرا محسّنة بدقة 12 ميجابكسل مع دعم Center Stage

أخيرًا، من المتوقع أن يحصل MacBook Air M4 على ترقية لكاميرا الويب، حيث ستأتي بدقة 12 ميجابكسل مع دعم ميزة Center Stage، التي تقوم بضبط الكاميرا تلقائيًا للحفاظ على المستخدم في الإطار أثناء مكالمات الفيديو. هذه الميزة ظهرت لأول مرة في iMac M4 و MacBook Pro M4، ومن المفيد أن نراها تنتقل إلى MacBook Air، خاصةً لمن يستخدمون الجهاز في مكالمات الفيديو أو البث المباشر.

موعد الإطلاق والتوقعات المستقبلية

مع تلميحات تيم كوك وإشارات بلومبرغ، يبدو أن إطلاق MacBook Air M4 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تجلب هذه التحديثات تحسينات كبيرة في الأداء، وعمر البطارية، ودعم الشاشات الخارجية، وتجربة المستخدم بشكل عام، مما يجعله أحد أفضل أجهزة اللابتوب المحمولة لعام 2025.