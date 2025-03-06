شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات أندرويد الجديدة.. حماية من الاحتيال ومشاركة الموقع فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن مجموعة جديدة من الميزات لمستخدمي أندرويد وهواتف بكسل، حيث جاء في منشور الشركة: " نشارك أربع ميزات جديدة على أندرويد مصممة للحفاظ على اتصالك وجعل حياتك أسهل، يمكنك الآن تلقي تنبيهات للمحادثات المشبوهة في تطبيق الرسائل، والعثور بسهولة على الأصدقاء والعائلة من خلال مشاركة الموقع المباشر، ولعب المزيد من الألعاب أثناء التوقف.”

ويعد الكشف عن عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي أبرز هذه التحديثات، وهي ميزة طال انتظارها مع تزايد الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي حول العالم.

ميزة الكشف عن عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي مع تزايد عمليات الاحتيال الرقمي عالميًا، أعلنت جوجل عن ميزة جديدة لمكافحة هذه التهديدات بفعالية، إذ تعمل ميزة “كشف الاحتيال في تطبيق الرسائل” على مراقبة الرسائل القصيرة (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) ورسائل RCS في الوقت الفعلى، للكشف عن الأنماط المشبوهة.

عند اكتشاف رسالة احتيالية محتملة، سيتلقى المستخدم إشعارًا تحذيريًا مع خيارات لحذف الرسالة، الإبلاغ عنها، أو حظر المرسل، ووفقًا لجوجل، تم تصميم هذه الميزة خصيصًا لمواجهة عمليات الاحتيال الخادعة التي تبدأ بمحادثات تبدو بريئة قبل أن تتحول إلى مخططات احتيالية.

في البداية، سيتم إطلاق ميزة “كشف الاحتيال” باللغة الإنجليزية، وستتوفر أولًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، مع خطط للتوسع إلى المزيد من الدول قريبًا، ستعمل الميزة افتراضيًا، لكنها ستراقب فقط الرسائل من جهات الاتصال غير المعروفة، مما يضمن خصوصية المحادثات الشخصية.

كما أكدت جوجل أن تحليل الرسائل يتم محليًا على الجهاز، دون إرسال أي بيانات إلى خوادمها، ما يعزز حماية الخصوصية، وبإمكان المستخدمين تعطيل هذه الميزة من خلال إعدادات "الحماية من الرسائل غير المرغوب فيها" في تطبيق Google Messages.

ميزة مشاركة الموقع المباشر على غرار تطبيق واتساب، أصبح بإمكان مستخدمى أندرويد الآن مشاركة موقعهم المباشر بسهولة مع جهات الاتصال الموثوقة، مما يعزز الأمان ويسهّل تنسيق اللقاءات بين الأصدقاء والعائلة.

تم دمج هذه الميزة في تطبيق “العثور على جهازي” (Find My Device)، مما يتيح للمستخدمين الاطمئنان على وصول أحبائهم بأمان أو تحديد مواقع أصدقائهم في الوقت الفعلي، وتُعرض مواقع الأصدقاء على خريطة تفاعلية مباشرة، بغض النظر عن نوع الجهاز الذي يستخدمونه.

وأكدت جوجل أن بيانات الموقع مشفرة وآمنة بالكامل، حيث يظل المستخدم متحكمًا بشكل كامل في من يمكنه رؤية موقعه ولأي مدة. كما توفر جوجل تذكيرات منتظمة لتنبيه المستخدمين بشأن اتصالات مشاركة الموقع النشطة، مما يضمن حماية الخصوصية.

ميزات حصرية لهواتف جوجل بكسل تستمر جوجل في تقديم ميزات حصرية لسلسلة هواتف Pixel، حيث ستحصل هواتف Pixel 9 على أدوات جديدة للاتصال والإبداع.

• سيتمكن مستخدمو Pixel 9 من ربط كاميرات GoPro أو هواتف بكسل أخرى عبر البلوتوث والواي فاي، ما يتيح لهم البث المباشر بزوايا متعددة على تطبيقات مثل يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، وتيك توك، وهي ميزة تشبه وظيفة الكاميرات المتعددة على أجهزة آبل iPhone وiPad.

• كما حصل تطبيق Pixel Studio على تحديث جديد يسمح للمستخدمين بإنشاء صور أو ملصقات بأسلوب فني للأشخاص، مع التأكيد على أن الأداة لا يمكن استخدامها لإنشاء صور مزيفة واقعية بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز الضوابط الأخلاقية لاستخدام التقنية.