شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحدث أرخص أجهزة iPad: معالج أقوى وتخزين مضاعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إطلاق iPad Air الجديد، ولكن وسط هذا الإعلان الكبير، حيث تم ترقية جهاز iPad الأساسي، وهو أرخص جهاز iPad ضمن تشكيلة الشركة.

ويأتي الإصدار الجديد من iPad الآن مزودًا بمعالج A16، وهو نفس المعالج الذي كان يُستخدم في هواتف iPhone 15 الرائدة، بالإضافة إلى تحسين الأداء الأساسي، قامت آبل أيضًا بمضاعفة سعة التخزين الأساسية، حيث استبدلت إصدار 64 جيجابايت بحد أدنى جديد يبلغ 128 جيجابايت، وأضافت خيار تخزين يصل إلى 512 جيجابايت.

ويتوفر iPad الجديد للطلب المسبق الآن من خلال الموقع الرسمي لشركة آبل، وسيبدأ بيعه رسميًا اعتبارًا من 12 مارس، ويأتي الجهاز بأربعة ألوان: الأزرق، الوردي، الأصفر، والفضي.

مواصفات iPad الجديد بمعالج A16

أهم ترقية حصل عليها iPad الجديد هي المعالج. إذ يعمل الآن بمعالج A16 Bionic، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف iPhone 15، مما يمنح الجهاز أداءً محسّنًا بشكل كبير.

ووفقًا لآبل، فإن معالج A16 يجعل الجهاز أسرع بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق المزود بمعالج A14، وأسرع بنسبة 50% مقارنة بجهاز iPad الأقدم المزود بمعالج A13 Bionic.

يحتوي معالج A16 في iPad على وحدة معالجة مركزية (CPU) بـ 5 أنوية، ووحدة معالجة رسومية (GPU) بـ 4 أنوية، وهو أقل قليلًا من النسخة الموجودة في iPhone 15، التي تحتوي على وحدة معالجة مركزية بـ 6 أنوية ووحدة معالجة رسومية بـ 5 أنوية.

البطارية والشحن:

يعد iPad الجديد بتوفير ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب بشحنة واحدة. كما يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط عبر منفذ USB-C.

التصميم والشاشة:

لا تزال شاشة iPad الجديدة تحتفظ بحجم 11 بوصة، وهي من نوع Liquid Retina، بدقة 2360×1640 بكسل وسطوع يبلغ 500 شمعة/المتر المربع.

لضمان الأمان، لا يزال iPad يستخدم مستشعر Touch ID مدمجًا في زر التشغيل.

الكاميرا:

يأتي iPad الجديد بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم تقنية Center Stage لتجربة أفضل أثناء مكالمات الفيديو.

الاتصال:

يدعم iPad الجديد تقنيات الاتصال التالية:

• Wi-Fi 6

• Bluetooth 5.3

• اتصال 5G (لإصدار Wi-Fi + Cellular)

من الملاحظ أن الإصدار الخلوي لم يعد يحتوي على فتحة بطاقة SIM فعلية، حيث يعتمد بالكامل على تقنية eSIM.

الإكسسوارات والدعم:

• يدعم iPad الجديد قلم Apple Pencil الجيل الأول.

• متوافق مع لوحة المفاتيح المغناطيسية Folio Keyboard.

• يحتوي على منفذ USB-C للشحن وتوصيل الشاشات الخارجية بدقة تصل إلى 4K بمعدل تحديث 60Hz.

مع هذا التحديث، نجحت آبل في تحسين أداء أرخص جهاز iPad بشكل ملحوظ، وذلك بفضل معالج A16 الجديد، وسعة التخزين المضاعفة، ودعم 5G. كما حافظت الشركة على تصميم الجهاز المعتاد، مما يجعله خيارًا رائعًا للراغبين في تجربة iPad بسعر معقول.