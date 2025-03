شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حركة دورانية غير متوقعة بالمجرات فائقة الانتشار داخل عنقود هيدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اكتشاف فلكي جديد، رصد علماء الفلك أنماط حركة غير متوقعة في فئة من المجرات الخافتة تُعرف باسم المجرات فائقة الانتشار (UDGs) داخل عنقود هيدرا، الواقع على بُعد حوالي 160 مليون سنة ضوئية.

وعلى الرغم من الاعتقاد السابق بأن هذه المجرات تمتلك حركة داخلية عشوائية، أظهرت الملاحظات أن ما يقارب نصفها يدور بشكل منظم، ما يشكل تحديًا للنظريات الحالية حول كيفية تشكُّل هذه المجرات وتطورها.

حركة دورانية تعيد النظر في النظريات الفلكية

ووفقًا لدراستين نُشرتا في دورية Astronomy & Astrophysics، تم جمع بيانات من 30 مجرة فائقة الانتشار باستخدام أداة MUSE المثبتة على التلسكوب العملاق (VLT) في تشيلي. أجريت هذه الدراسة في إطار مشروع LEWIS (Looking into the faintest With MUSE)، مما مكّن الباحثين من تحليل حركات النجوم بدقة غير مسبوقة.

وأظهرت النتائج أن عددًا كبيرًا من هذه المجرات يمتلك حركة دورانية منظمة، على عكس التوقعات التي افترضت أن حركتها ستكون فوضوية وعشوائية. ويشير هذا إلى أن هذه المجرات ربما تشكلت نتيجة تفاعلات مع مجرات أكبر، حيث أدت القوى المدية إلى تجريد الغاز والنجوم من المجرات الضخمة المجاورة، ما أسفر عن تكوين أنظمة فائقة الانتشار تدور حول نفسها.

تحليل تفصيلي لمجرة UDG32 ودور البيئة في تكوينها

تمت دراسة المجرة UDG32 بشكل معمّق، وهي تقع عند طرف خيط مجري ممتد من المجرة الحلزونية NGC 3314A. وكشفت البيانات الطيفية أن الأمر لا يقتصر على مجرد اصطفاف بصري، بل إن هناك تفاعلًا مباشرًا بين المجرتين.

كما أن وجود نجوم غنية بالمعادن في UDG32، والتي تبدو أصغر سنًا من نظيراتها في بقية مجرات عنقود هيدرا، يدعم الفرضية القائلة بأن مادة قادمة من مجرة أكبر كانت جزءًا من عملية تكوينها. ويدل هذا الاكتشاف على أن المجرات فائقة الانتشار يمكن أن تتشكل في بيئات مختلفة، تتأثر بظروفها المحيطة بطرق لم تكن متوقعة سابقًا.

أهمية هذه الاكتشافات

علّقت الباحثة كيارا بوتيتا، من المعهد الوطني لعلم الفلك والمؤلفة المشاركة في الدراسة، على أهمية هذا الاكتشاف، مؤكدة أن تحديد حركة النجوم داخل هذه المجرات الخافتة يُعد إنجازًا كبيرًا.

أما الباحثة إنريكييتا إيوسايدس، قائدة الدراسة، فأشارت إلى أن برنامج LEWIS ساهم في توسيع نطاق الدراسات الطيفية لمجرات UDGs، ما أدى إلى فهم أوسع لآليات تشكلها.

وتعزز هذه الاكتشافات الفهم المتطور للبُنى المجرية، إذ تؤكد أن التفاعلات الجاذبية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الكون، وتفتح آفاقًا جديدة لدراسة تكوين المجرات في البيئات المجرية المختلفة.