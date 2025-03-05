شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلى صيامك فى رمضان.. XTRIS: لعبة أركيد مجنونة تمنحك الإثارة فى 60 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي الألعاب السريعة التي تجعلك تضغط الزر بجنون، بينما تحاول التركيز على الشاشة بحماس، فإن XTRIS هي اللعبة المثالية لك، حيث تتميز اللعبة بأسلوب أركيد كلاسيكي وصوت معلق حماسي يهتف بعبارات مثل “رائع” و “أسطوري” بينما تحاول بكل جهدك تحسين مهاراتك والصعود في قائمة المتصدرين.

طريقة اللعب: بسيطة ولكنها مليئة بالتحديات

XTRIS هي لعبة أركيد بقيمة 4 دولارات من تطوير Fletch Makes Stuff، حيث يطارد اللاعب حرف X متحركًا على لوحة تتكون من أربع، خمس، أو ست بلاطات. لديك 60 ثانية فقط لجمع أكبر عدد ممكن من X، وكل نقطة تحصل عليها تختفي بطريقة درامية بينما يظهر مجموع نقاطك بشكل خافت في الخلفية.

قد يبدو الأمر سهلاً، لكنه ليس كذلك! فـ X يتحرك بسرعة، وعليك ملاحقته باستخدام D-pad للتحكم في مربع أسود يتحرك على اللوحة. كلما تقدمت في اللعبة، يصبح الإيقاع أكثر إثارة، حيث تتسارع الموسيقى بشكل يشبه صوت إنذار الوقت، وتبدأ النيران بالظهور من أسفل الشاشة، بينما يواصل المعلق الحماسي (الذي يؤديه جوردان كارول) تشجيعك بعبارات تتحول تدريجيًا إلى شيء يبدو وكأنه تهديد لطيف

أنماط اللعب والمنافسة العالمية

تتضمن اللعبة ثلاثة مستويات:

• Tetromino

• Bridge

• Squiggle

في كل مستوى، يمكنك رؤية نتائج اللاعبين الآخرين وكيف تقارن أداؤك معهم. بعد عدة محاولات، ستظهر لك إحصائياتك الشخصية لمساعدتك على تتبع تطور مستواك.

وهذه هي اللحظة التي تبدأ فيها بقول “مرة أخرى فقط” بعد كل جولة، لتجد نفسك عالقًا في تجربة لا نهائية

لمن يريد التدرب دون ضغط الوقت، تقدم XTRIS وضع Zen Mode، حيث يمكنك تحسين مهاراتك في التحكم والدقة أثناء الاستماع إلى موسيقى هادئة. كما يمكنك تخصيص تجربة اللعب عبر فتح شخصيات ورموز جديدة، حيث يمكنك استبدال حرف X بأيقونات مرحة مثل ضفدع أو شريحة بيتزا

متوفرة الآن على Playdate Catalog

XTRIS متاحة الآن على Playdate Catalog، وهي لعبة تمنحك إثارة الأركيد في راحة يدك. سواء كنت تبحث عن التحدي والمنافسة أو عن تجربة مرحة وخفيفة، فإن XTRIS تقدم مزيجًا مثاليًا من السرعة، التحدي، والتشويق.