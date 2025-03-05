تكنولوجيا: Fossibot تكشف عن هاتفي F112 Pro وF107 Pro ببطارية 28000 مللي أمبير #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Fossibot، العلامة الصينية الناشئة في مجال الهواتف المتينة، عن هاتفين جديدين هما Fossibot F112 Pro وFossibot F107 Pro خلال معرض (MWC 2025) في برشلونة، والذي يُعقد من 3 إلى 6 مارس 2025. يأتي الجهازان بمواصفات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين في البيئات القاسية، مع التركيز على المتانة والأداء العملي.

يتميز Fossibot F112 Pro بشاشة HD+ بقياس 6.88 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة، مع سطوع يصل إلى 480 شمعة. يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6300 ثماني النواة، مقترنًا بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ،قابلة للتوسعة افتراضيًا إلى 16 جيجابايت، وتخزين داخلي 256 جيجابايت قابل للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. يشتمل الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة بسعة 7150 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 18 واط. يتمتع الهاتف بتصنيف IP68/IP69K ومعيار MIL-STD-810H، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار والسقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر. يبدأ سعر Fossibot F112 Pro من 399.99 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح بخمسة ألوان: الأزرق، الأسود، الأخضر، البرتقالي، والأحمر الوردي.

أما Fossibot F107 Pro، الذي تم عرضه كنموذج أولي للإصدار الرائد القادم، فيتميز ببطارية ضخمة بسعة 28000 مللي أمبير، إلى جانب كاميرا رؤية ليلية بتقنية الضوء النجمي ومصباح يدوي قوي بشدة إضاءة عالية. لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول مواصفاته بعد، لكن الشركة أكدت أنه سيصل إلى الأسواق بحلول مايو 2025. لم يُحدد سعر F107 Pro في الإعلان، لكنه يُتوقع أن يكون أعلى من F112 Pro نظرًا لقدراته الفائقة.

يبرز كلا الهاتفين بتصميم متين مع مادة السيليكون السائل على الظهر، ومستشعر بصمة جانبي، وزر مخصص قابل للتخصيص، مع دعم تقنية NFC وشبكات الجيل الخامس 5G في F112 Pro. يعكس هذا الإطلاق استراتيجية Fossibot لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف المتينة من خلال تقديم خيارات متنوعة تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

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