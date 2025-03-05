شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Apple تتحدى بريطانيا وترفض بناء باب خلفى لتشفير iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدى شركة أبل أمر الحكومة البريطانية بالوصول إلى البيانات في محكمة الصلاحيات التحقيقية، بعدما تم استهداف النسخ الاحتياطية لـ iCloud المحمية بالتشفير من البداية إلى النهاية.

في الشهر الماضي، كشفت تسريبات صحفية عن وجود أمر صادر في يناير يطلب من شركة أبل بناء باب خلفي في النسخ الاحتياطية المشفرة لـ iCloud.

ويمارس المسؤولون في المملكة المتحدة الصلاحيات التي يتمتعون بها من خلال تشريعات مراقبة الأمن القومي لمحاولة إجبار صانع iPhone على تقديم البيانات بشكل واضح إلى سلطات إنفاذ القانون.

رد شركة آبل

وردت شركة أبل بالإعلان عن أنها ستنهي وصول المستخدمين في المملكة المتحدة إلى الإصدار المشفر بقوة من ميزة تخزين iCloud، وقد تم رفع التحدي عبر IPT في نفس الوقت، مما يشير إلى أن الشركة تشن هجومًا لمحاولة إلغاء الأمر ضد ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP)، بالإضافة إلى سحب عرض الأمان من سوق المملكة المتحدة.

العنصر الرئيسي هو أن أبل تواصل تقديم النسخ الاحتياطية المشفرة بقوة على iCloud في أسواق أخرى - على الرغم من أن الأمر سعى إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين خارج سوق المملكة المتحدة أيضًا.

وتعتقد الحكومة البريطانية أن أبل فشلت في الامتثال على الرغم من إغلاق الميزة محليًا، وفقًا لصحيفة FT.

كما ذكرت أن هذه قد تكون المرة الأولى التي يتم فيها اختبار صلاحيات المملكة المتحدة في كسر التشفير أمام الهيئة التي تشرف على أجهزة الأمن، على الرغم من أنها تشير إلى أن جلسة الاستماع من المرجح أن تُعقد سراً.

رفضت شركة Apple إصدار بيان جديد بشأن التطوير، لكن المتحدث باسمها أشار إلى تصريحات أصدرتها الشهر الماضي.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إن المستخدمين في المملكة المتحدة لن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى ميزة الأمان.