شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة أمريكية ترفض محاولة إيلون ماسك منع تحول OpenAI إلى شركة ربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة كاليفورنيا، طلب إيلون ماسك بإصدار أمر قضائي كان من شأنه أن يوقف التحول المخطط لشركة OpenAI إلى شركة ربحية، طبقاً لبلومبرج.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، بأن ماسك فشل في تقديم أدلة كافية ضرورية لإصدار أمر قضائي، ومع ذلك، قالت روجرز إن المحكمة مستعدة لعقد محاكمة سريعة بناءً فقط على الادعاء بأن خطة تحويل OpenAI غير قانونية، مشيرة إلى أن "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه يحدث عندما تُستخدم أموال الجمهور لتمويل تحويل مؤسسة غير ربحية إلى مؤسسة ربحية".

ويمثل هذا الحكم أحدث تطور في دعوى ماسك ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، والتي تتهم الشركة المصنعة لبرنامج ChatGPT بالتخلي عن مهمتها غير الربحية الأصلية المتمثلة في جعل ثمار أبحاث الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.

قبل بضعة أسابيع فقط، قدم ماسك عرض استحواذ غير مرغوب فيه لشراء OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار، وهو العرض الذي رفضه مجلس إدارة OpenAI بالإجماع.

ومع ذلك، قد يخلق العرض جدلاً مستقبليًا لشركة OpenAI بينما تحاول تبني هيكل مؤسسي أكثر تقليدية.