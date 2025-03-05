شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحذر من عملية احتيال باستخدام فيديو مزيف لرئيسه التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

حذر موقع يوتيوب منشئي المحتوى من عملية احتيال جديدة تستخدم فيديو مزيفًا بتقنية الذكاء الاصطناعي لرئيسه التنفيذي نيل موهان، بهدف خداع الضحايا وسرقة بياناتهم، وأوضح يوتيوب، أن الفيديو يتم مشاركته بشكل خاص مع المستخدمين ويدّعي وجود تغييرات في سياسات تحقيق الدخل، بينما الهدف الحقيقي هو الاستيلاء على بيانات تسجيل الدخول.

وأكدت المنصة أنها لا تتواصل أبدًا مع المستخدمين عبر مقاطع فيديو خاصة، مشددة على أن أي فيديو يتم مشاركته بهذه الطريقة ويزعم أنه صادر عن يوتيوب هو مجرد محاولة تصيد احتيالي.

وانتشرت في الأسابيع الأخيرة تقارير على منصة ريديت حول عمليات احتيال مشابهة، حيث أفاد أحد المستخدمين بأنه تلقى رسالة بريد إلكتروني من حساب باسم "Notification for YouTube Creators" شارك معه فيديو خاصًا وطلب منه تحميل ملف خبيث.

بينما ذكر مستخدم آخر أنه تلقى فيديو خاصًا من حساب "Channel for Creators"، يطالبه بالموافقة على سياسة جديدة لتحقيق الدخل عبر موقع مزيف يشبه DocuSign، وفي كلا الحالتين، كانت الرسائل الإلكترونية قادمة من عنوان باسم No reply.

وأشار يوتيوب إلى أن المحتالين يستغلون ميزات المنصة للظهور بمظهر رسمي وربط المستخدمين بمحتوى ضار، وأكدت الشركة أن مثل هذه الأساليب ليست جديدة، حيث سبق أن رُصد فيديو عميق التزييف لموهان عام 2023.

وأوصى يوتيوب منشئي المحتوى بالإبلاغ عن أي مقاطع فيديو مزيفة عبر موقعه الرسمي لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية.