تكنولوجيا: هاتف Realme 14 Pro Lite يظهر رسميًا بمواصفات تثير الجدل بسبب تشابهها الكبير مع هواتف أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Realme رسميًا هاتفي 14 Pro و 14 Pro+ في الأسواق الأوروبية ضمن حملتها في MWC 2025. كما شهدت السوق الهندية توسعًا جديدًا لسلسلة هواتفها بتصميم Pearl Design الفريد.

أحدث إضافة للسلسلة هي Realme 14 Pro Lite، إلا أنه ليس نسخة مصغرة أو مخففة من الهاتف المزود بمعالج Dimensity 7300 وبطارية 6000 مللي أمبير.

في الواقع، يعد الهاتف إعادة إصدار لهاتف Realme 13 Pro بمعالج Snapdragon 7s Gen 2، حيث يحتفظ بنفس الشاشة المنحنية OLED بقياس 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية من سوني LYT-600.

كذلك، لا تزال اللوحة الخلفية الزجاجية متاحة باللونين البنفسجي والذهبي، مع إعادة التسمية من Monet-Inspired إلى Miracle Shining.

أما على مستوى البرمجيات، فإن Realme 14 Pro Lite يعمل بواجهة Realme UI 5 المستندة إلى اندرويد 14، وليس Realme UI 6 كما هو الحال مع 14 Pro. يدعم الهاتفان الشحن السلكي بقدرة 45 واط، ولكن يظل 14 Pro Lite مزودًا بنفس بطارية 5200 مللي أمبير الخاصة بـ 13 Pro.

يتوفر Realme 14 Pro Lite الآن عبر Flipkart بسعر يبدأ من 21,999 روبية هندية لنسخة 8/128 جيجابايت، ويصل إلى 23,999 روبية لنسخة 8/256 جيجابايت.

ورغم ذلك، يمكن العثور على Realme 13 Pro بإصدار Monet Gold بنفس سعر النسخة الأعلى، ولكنه يأتي مع ذاكرة 12/512 جيجابايت عبر أمازون حاليًا.

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