شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة لظاهرة "الشفق التايلاندى" من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

شارك رائد الفضاء دون بيتيت، الموجود حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، صورة مذهلة تظهر ظاهرة تعرف باسم "الشفق التايلاندي"، حيث تظهر أضواء خضراء ساطعة تمتد عبر المشهد، ناتجة عن قوارب الصيد في خليج تايلاند وبحر أندامان، وتكشف الصورة، التي تم التقاطها بتقنية التعرض الطويل، جزءًا من محطة الفضاء في الأعلى مع خطوط ضوئية للنجوم في الخلفية.

وتعرف هذه الظاهرة باسم "الشفق التايلاندي" نظرًا لتشابه لون الأضواء مع الشفق القطبي الناتج عن تصادم الجسيمات الشمسية مع الغلاف الجوي للأرض، لكن على عكس الشفق القطبي، فإن هذه الأضواء الخضراء مصدرها قوارب الصيد التي تعتمد عليها لجذب الحبار، حيث تحاكي الإضاءة الاصطناعية الطيف الضوئي الذي يجذب الكائنات البحرية الدقيقة التي يتغذى عليها.



شفق

أظهرت الدراسات أن الحبار ينجذب إلى الضوء الأخضر ضمن نطاق يتراوح بين 495 و570 نانومتر، ما دفع الصيادين إلى استخدام مصابيح LED صديقة للبيئة بدلاً من مصابيح الهاليد عالية الطاقة، التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتسبب تلوثًا ضوئيًا واسع النطاق.

لم تعد هذه الأضواء مجرد وسيلة للصيد، بل تحولت إلى عامل جذب سياحي، حيث أصبحت السواحل التايلاندية مقصدًا للزوار الراغبين في مشاهدة الأفق المتوهج باللون الأخضر، في مشهد فريد من نوعه.

وبيتيت، الذي يواصل مشاركة لقطات مميزة من مداره حول الأرض، سبق أن نشر صورًا أخرى مذهلة، من بينها صورة تظهر الرواسب الغنية بالحديد في نهر بيتسيبوكا بمدغشقر، والتي وصفها بأنها تشبه الأوعية الدموية في شبكية العين، وأخرى لأضواء متشابكة بدت وكأنها "ثعابين فضية".

كما التقط صورة لوحدة المراقبة Cupola في محطة الفضاء، حيث ظهرت أضواء المدن تلمع من نوافذها في مشهد أشبه بالخيال العلمي.