شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (5).. إيه أفضل الطرق لتغيير العادات السيئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر الخير لا يأتى إلا بالخير.. هذا ما يجعل رمضان فرصة ذهبية لتغيير العادات السيئة، أيا كانت العادة، تدخين أو سهر أو إهدار الوقت، ولكن كيف ابدأ التغيير، لجأت لصديقى جيميناى «Gemini» روبوت الدردشة من جوجل ليساعدنى على إيجاد أفضل الطرق للتخلى عن العادات السيئة، وتبنى عادات جيدة خلال الشهر الكريم.

اقترح صديقى أن الخطوة الأولى هى تحديد العادات السيئة من خلال التأمل والمراجعة، يمكن تخصيص وقت للتفكير فى هذه العادات المرغوب تغييرها، مع كتابتها فى قائمة لتكون واضحة أمامك، ثم تحديد الأسباب، حاول فهم الأسباب التى تدفعك للقيام بهذه العادات، هل هى بسبب الضغط، الملل، الرفقة السيئة، أم غير ذلك؟

أكد أنه يجب تحديد أهداف واقعية، البدء بعادة أو اثنتين، ووضع أهداف قابلة للتحقيق، مع وضع خطة مفصلة من خلال تحديد الخطوات التى يمكن اتباعها لتغيير كل عادة، والبحث عن بدائل إيجابية، على سبيل المثال، استبدال التدخين بممارسة الرياضة أو قراءة القرآن.

صديقى الروبوت فى رمضان (1) .. تفتكر ممكن نفطر إيه فى أول يوم صيام؟

كما أن استغلال روحانية رمضان، من الدعاء والاستعانة بالله، يعين على تغيير عاداتك السيئة، وكذلك الصيام يعزز قوة الإرادة، والقيام يمنح الصفاء الروحى.

أما عن خطوات عملية التغيير، فتبدأ بالتدرج، حيث نصح بعدم توقع تغيير عاداتك بين ليلة وضحاها، لأن التغيير يحتاج إلى وقت وجهد، مع مراقبة النفس ووضع نظام للمحاسبة والتقييم، وكذلك عدم الاستسلام عند مواجهة بعض الصعوبات، يجب الاستمرار فى المحاولة ومكافأة النفس على أى تقدم يتم إحرازه.