تكنولوجيا: Galaxy S26 Ultra قادم بدعم S Pen لكن بدون تقنية الكاميرا اسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل سامسونج تطوير تقنية الكاميرا تحت الشاشة (UDC) منذ سنوات، حيث بدأت في إنتاج شاشات UDC بكميات كبيرة منذ إطلاق Galaxy Z Fold3 في عام 2021.

ومع ذلك، قررت الشركة عدم دمج هذه التقنية في الإصدار الخاص من Galaxy Z، لكن من المتوقع أن تعود الكاميرا المدمجة في الشاشة إلى Galaxy Z Fold7 العادي في وقت لاحق من هذا العام.

حتى الآن، لم تقدم سامسونج تقنية UDC في أي من خطوط إنتاجها الأخرى. في المقابل، قامت لينوفو بطرح هذه التقنية في حواسيبها المحمولة، مثل Yoga Slim 9i لهذا العام، بينما تبيع ZTE هواتف ذكية بهذه التقنية منذ سنوات، وكان أحدثها Nubia Z70 Ultra.

وفقًا لحساب Pandaflashpro، أكدت مصادر صناعية أن تقنية UDC لن تكون متاحة في سلسلة Galaxy S العام المقبل. ووفقًا للتسريبات، فإن النماذج الأولية الحالية لـ Galaxy S26 لا تزال تعتمد على تصميم الكاميرا الأمامية المثقوبة، والتي تأتي بمستشعر 12 ميجابكسل كما هو الحال منذ Galaxy S23 Ultra.

وأشار المسرب أيضًا إلى أن Galaxy S26 Ultra سيحافظ على حجم ثقب الكاميرا دون تغيير، مع تقليل عرض الإطار مقارنة بطراز هذا العام. كما ستتوافر خيارات التخزين بسعات 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت. من المتوقع أيضًا أن يعود دعم قلم S Pen، إلى جانب الجيل القادم من معالجات Snapdragon.

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