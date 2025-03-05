تكنولوجيا: هاتف OPPO Pad 4 Pro قد يأتي بشاشة ضخمة بدقة 3.4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Oppo Pad 4 Pro سيحصل على ترقية كبيرة مقارنة بسابقه Oppo Pad 3 Pro، الذي يُعرف أيضًا باسم OnePlus Pad 2 في بعض الأسواق.

ووفقًا لأحدث التسريبات، سينتقل الجيل الجديد إلى فئة الأجهزة اللوحية ذات الشاشات الأكبر، حيث سيأتي بحجم يتراوح بين 13 و14 بوصة بدلًا من 12 بوصة كما في الإصدار السابق.

أشارت التسريبات إلى أن الجهاز سيحصل على شاشة بحجم 13.4 بوصة بدقة 3.4K، وهي ترقية واضحة عن شاشة 3K في Pad 3 Pro.

كما يُتوقع أن يحافظ Pad 4 Pro على معدل التحديث البالغ 144 هرتز، وهو من السمات المميزة لسلسلة Oppo Pad. ومع ذلك، يبدو أن Oppo ستستمر في استخدام شاشة LCD بدلًا من OLED.

من حيث الأداء، من المتوقع أن ينافس الجهاز اللوحي الجديد أجهزة مثل Samsung Galaxy Tab S10 Ultra، حيث قد يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن Oppo Pad 4 Pro قد يتم إطلاقه عالميًا تحت اسم OnePlus Pad 3، بعد الكشف عنه في الصين خلال أبريل 2025، بشرط ألا يواجه نفس المصير غير المؤكد الذي يحيط بجهاز OnePlus Open 2.

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