تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن توسيع برنامج One UI 7 Beta ليشمل Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 وسلسلة S23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن الموجة التالية من برنامج One UI 7 Beta، والتي ستشمل أجهزة Galaxy Z Fold6 و Z Flip6. حاليًا، يتوفر البرنامج التجريبي للمستخدمين في الهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يصل إلى أسواق إضافية قريبًا.

بعد هذه الأجهزة القابلة للطي، ستنضم سلسلة Galaxy S23 وسلسلة Galaxy Tab S10 وGalaxy A55 إلى البرنامج، حيث من المقرر أن تحصل هذه الأجهزة على One UI 7 بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكما هو متوقع، يجلب التحديث الجديد تحسينات في ميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعض الأجهزة الأقدم أو الأقل قوة قد لا تدعم جميع الميزات بنفس الكفاءة. وقد أشارت سامسونج إلى هذه النقطة في تصريح لها منتصف فبراير الماضي.

للانضمام إلى البرنامج التجريبي، يمكن للمستخدمين التقديم عبر تطبيق Samsung Members. أما بالنسبة للإصدار المستقر من One UI 7، فمن المتوقع أن يكون متاحًا خلال شهر أبريل، وهو ما يتماشى مع التقارير السابقة الصادرة في أواخر فبراير.

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