شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من وحى مسلسل "أثينا".. ما الدارك ويب؟ وهل الدخول إليه آمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور مسلسل “أثينا” في إطار تشويقي درامي، حيث يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

ما هو الإنترنت المظلم؟

الإنترنت المظلم هو جزء من الإنترنت غير المفهرس في محركات البحث التقليدية مثل "جوجل" و"بينج"، ولا يمكن الوصول إليه من خلال المتصفحات العادية، يُستخدم برنامج خاص يُعرف بـ"تور" (Tor) للوصول إلى هذا العالم، مما يتيح للمستخدمين تصفح الويب دون الكشف عن هويتهم أو موقعهم.

يتكون الإنترنت من ثلاثة مستويات رئيسية

الإنترنت السطحي (Surface Web): وهو الجزء الذي نستخدمه يوميًا عبر محركات البحث.

الإنترنت العميق (Deep Web): يشمل المحتوى غير المفهرس مثل قواعد البيانات والبريد الإلكتروني والمواقع الخاصة بالشركات والمؤسسات.

الإنترنت المظلم (Dark Web): وهو جزء من الإنترنت العميق، لكنه يتطلب أدوات متخصصة للوصول إليه، ويُستخدم غالبًا في أنشطة مجهولة.

-الإنترنت المظلم Dark Web

يتم تنصيفه على أنه جزء صغير من الإنترنت العميق، بحيث يتم إخفاؤه عن عمد وإغلاقه أمام المتصفحات العادية مثل كروم وفاير فوكس وغيرها، ويستدعى الوصول إلى الإنترنت المظلم من المستخدم إلى إخفاء هويته أو IP الخاص بجهاز الكمبيوتر، حيث يعتبر أفضل برنامج لذلك هو TOR، خاصة أن هناك شبكة كاملة على الإنترنت المظلم تعرف بـ TOR، ولا يمكن تصفحها إلا من خلال هذا المتصفح TOR، وغالبا ما يستخدم الإنترنت المظلم للعديد من الأعمال غير الشرعية مثل تجارة المخدرات والأسلحة، وبيع الثغرات والاختراقات، والتزوير وغيرها.

-الإنترنت العادى

ويطلق عليه أيضا الإنترنت السطحى، وهو أى شىء يمكن فهرسته من قبل محركات البحث العادية مثل جوجل وياهو وبينج وغيرها من محركات البحث الشهيرة، وهو يشمل أى موقع يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث التقليدية التى نستخدمها يوميا، وتتكون هذه المواقع بشكل أساسى من صفحات HTML ولا يتغير محتواها نهائيا بمرور الوقت، إلا عند تغيير كود HTML ليتم رفع نسخة جديدة إلى الخادم من جديد، وذكرت بعض التقارير أن الإنترنت السطحى يتكون من حوالى 14 مليار صفحة.

كيفية الحماية من مخاطر الإنترنت المظلم

1. تجنب الدخول إليه بدون ضرورة

لا يُنصح للأشخاص العاديين بالدخول إلى الإنترنت المظلم، حيث يمكن أن يتعرضوا لاختراق أجهزتهم أو تتبع بياناتهم من قبل مجرمين إلكترونيين.

2. استخدام برامج الحماية وتحديث النظام بانتظام

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية.

تحديث أنظمة التشغيل والبرامج باستمرار لسد الثغرات الأمنية.

3. عدم تحميل أي ملفات غير موثوقة

يتم تداول البرمجيات الخبيثة على الإنترنت المظلم بكثرة، لذا يجب تجنب تحميل أي ملفات مجهولة المصدر.

4. عدم مشاركة المعلومات الشخصية

يجب الحذر من مشاركة أي معلومات حساسة على الإنترنت، حتى في المواقع العادية، حيث يمكن استغلالها في عمليات احتيال أو اختراق.

5. مراقبة الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني

في حال تسرب بيانات شخصية، قد يتم استخدامها في سرقة الهوية أو الاحتيال المالي، لذا يُنصح بمراقبة الحسابات بانتظام.