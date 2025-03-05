شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز Gemini على آيفون بمميزات جديدة قبل طرح iOS 18.4 والان مع تفاصيل الخبر

طورت جوجل تطبيق Gemini المستقل على أجهزة آيفون، مضيفةً ميزات جديدة مثل عناصر واجهة شاشة القفل وخيارات إضافية داخل مركز التحكم، ما يسهل على المستخدمين التفاعل مع التطبيق والوصول إليه بسرعة، التحديث الجديد يأتي مع الإصدار 1.2025.0762303 المتاح عبر آب ستور، ويقدم تحسينات واضحة في أداء التطبيق وإمكانياته.

يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية إجراء بحث نصي وبصري من أي تطبيق عبر أدوات تحكم جديدة، مما يجعل Gemini أكثر تكاملًا مع تجربة الاستخدام اليومية، كما أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة النصوص والصور والروابط مباشرةً مع التطبيق، إلى جانب دعم ميزة "Deep Research" ضمن إصدار Gemini Advanced، وهي ميزة متقدمة تتيح تحليلًا أعمق للمحتوى، بالإضافة إلى ذلك حصل التطبيق على تحسينات في واجهة المستخدم وإصلاحات للأخطاء، مما يعزز سلاسة الأداء.

أضاف التحديث الجديد ستة عناصر واجهة جديدة لشاشة القفل، مما يسهل الوصول إلى Gemini بطرق مختلفة، يمكن للمستخدمين فتح محادثة جديدة مع التطبيق عبر أداة "Type"، أو التحدث إليه مباشرة باستخدام "Talk Live".

أما أداة "Open Mic"، فتتيح تشغيل الميكروفون بسرعة لإنشاء تذكيرات أو ضبط المنبهات أو جدولة أحداث التقويم، كما يمكن الاستفادة من أداة "Use Camera" لالتقاط الصور وطرح أسئلة حول محتواها، بينما تتيح "Share Image" اختيار صورة معينة والحصول على معلومات عنها، وبالنسبة لمشاركة الملفات، توفر "Share File" إمكانية رفع ملفات تحتوي على أسئلة لمساعدة Gemini في الإجابة عنها.

كل هذه الميزات يمكن تخصيصها وإضافتها إلى مركز التحكم، مما يسهّل تشغيل Gemini من أى تطبيق دون الحاجة إلى فتحه يدويًا.

يأتي هذا التحديث قبل إطلاق iOS 18.4، وهو الإصدار المنتظر من آبل الذي سيوسّع ميزات Apple Intelligence إلى مزيد من الدول، بما في ذلك الهند، كما ستضيف آبل ميزات الذكاء البصري إلى هواتف آيفون 15 برو، مما يمنح الأجهزة الأقدم نسبيًا قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا.