تكنولوجيا: Meta تكشف عن نظارة Aria Gen 2 الذكية مع مستشعر لمعدل ضربات القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Meta رسميًا عن نظارات Aria Gen 2 الذكية، التي تمثل أحدث إصدارات الشركة ضمن برنامج أبحاث AR وAI المعروف باسم Project Aria، الذي انطلق في عام 2020. ومع ذلك، لن تتوفر هذه النظارات للبيع العام، إذ ستكون مخصصة فقط لشركاء الأبحاث.

وفقًا لـ Meta، تأتي نظارات Aria Gen 2 بتقنيات متقدمة لفهم منظور المستخدم والتفاعل مع بيئته بشكل أكثر دقة. على سبيل المثال، تتيح تقنيات تتبع العين وتتبع اليد للنظارات التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المستخدم.

مقارنةً بالجيل الأول، حصلت النظارات الجديدة على تحسينات كبيرة في مجموعة المستشعرات، والتي تشمل كاميرا RGB، وكاميرا SLAM 6DoF، وكاميرات تتبع العين، وميكروفونات مكانية، إلى جانب IMU، ومقياس تسارع، ومستشعر مغناطيسي، وتقنية GNSS.

أضافت Meta مستشعر PPG جديدًا لقياس معدل ضربات القلب، كما زُوّدت النظارات بميكروفون متطور قادر على التمييز بين حديث المستخدم والأصوات المحيطة. تتميز النظارات أيضًا بقدرتها على معالجة الإشارات مباشرةً على الجهاز في الوقت الفعلي، وتحديد الموقع داخل المباني وخارجها.

علاوةً على ذلك، تأتي مع مكبرات صوت مدمجة بتقنية Open-Ear Audio لعزل الضوضاء، إلى جانب بطارية بسعة أكبر بنسبة 40%، مما يتيح ما بين 6 إلى 8 ساعات من الاستخدام المستمر. ورغم هذه التحسينات، ظل وزن النظارات عند 75 جرامًا، مع الاحتفاظ بتصميم الأذرع القابلة للطي كما في الجيل السابق.

تقدم Aria Gen 2 إمكانيات جديدة لتحسين إمكانية الوصول، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. كما تعمل Meta على دمج مساعد ذكاء اصطناعي متقدم مع النظارات لتعزيز تجربة المستخدم. في مقطع فيديو ترويجي، ظهرت هذه التقنية داخل متجر بقالة، حيث قامت النظارات بمساعدة المستخدم في العثور على الموقع الدقيق للبصل الأحمر. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن موعد توفر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

إذا كنت تبحث عن نظارات ذكية للاستخدام الترفيهي، فقد تكون نظارات Ray-Ban Meta خيارًا مناسبًا.

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