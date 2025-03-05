شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta توسع ميزة حماية المشاهير باستخدام تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاضت شركة Meta، خلال أكتوبر الماضي تجربة في عالم التعرف على الوجوه من خلال اختبار دولي لأداتين جديدتين، واحدة لإيقاف عمليات الاحتيال القائمة على صور المشاهير، وميزة ثانية لمساعدة الأشخاص على العودة إلى حسابات Facebook أو Instagram المخترقة.

والآن، يتوسع هذا الاختبار ليشمل دولة بارزة أخرى، وبعد إيقاف اختبار التعرف على الوجوه في المملكة المتحدة في البداية، بدأت Meta يوم الأربعاء في طرح كلتا الأداتين هناك أيضًا، وفي الدول الأخرى التي تم إطلاق الأداتين فيها بالفعل، حيث تم توسيع نطاق حماية "إغراء المشاهير" لتشمل المزيد من الأشخاص، وفقًا للشركة.

وقالت شركة ميتا إنها حصلت على الضوء الأخضر في المملكة المتحدة بعد "التواصل مع الجهات التنظيمية" في البلاد، والتي ضاعفت هي نفسها من تبني الذكاء الاصطناعي، ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن بقية أوروبا، المنطقة الرئيسية الأخرى حيث لم تطلق ميتا بعد "اختبار" أداة التعرف على الوجه.

وقالت ميتا في بيان: "في الأسابيع المقبلة، ستبدأ الشخصيات العامة في المملكة المتحدة في رؤية إشعارات داخل التطبيق تخبرهم أنه يمكنهم الآن الاشتراك في تلقي حماية المشاهير باستخدام تقنية التعرف على الوجه".

وقالت ميتا إن كل من هذه الميزة و"التحقق من صور السيلفي بالفيديو" الجديدة لجميع المستخدمين ستكون أدوات اختيارية.

وتتمتع Meta بتاريخ طويل في الاستفادة من بيانات المستخدم لتدريب خوارزمياتها، ولكن عندما أطلقت لأول مرة اختباري التعرف على الوجه الجديدين في أكتوبر 2024، قالت الشركة إن الميزات لم تُستخدم لأي شيء آخر غير مكافحة الإعلانات الاحتيالية والتحقق من المستخدم.

كتبت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى في Meta في منشور على مدونة: "نحذف على الفور أى بيانات وجه تم إنشاؤها من الإعلانات لهذه المقارنة لمرة واحدة بغض النظر عما إذا كان نظامنا يجد تطابقًا، ولا نستخدمها لأي غرض آخر".

تأتي التطورات في وقت تراهن فيه Meta على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء نماذج لغوية كبيرة واستخدام الذكاء الاصطناعى في جميع منتجاتها.

وأفادت التقارير أن Meta تعمل أيضًا على تطبيق ذكاء اصطناعي مستقل، كما كثفت جهود الضغط حول التكنولوجيا، وأبدت رأيها فيما تعتبره تطبيقات ذكاء اصطناعي محفوفة بالمخاطر.